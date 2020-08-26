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    В Конституции РК права человека приоритетны – эксперт КИСИ

    26 Августа 2020, 11:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Булат Ауелбаев поделился своим мнением о роли Конституции в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конституция Республики Казахстан – многогранный в своем значении документ. С точки зрения обшей семантики она представляется неким явлением, осмысление которого влияет на то, как человек взаимодействует с окружающим миром и людьми. Индивид при этом может осознавать себя не только частью среды и общества, но и обладать возможностью наделенного волей субъекта. В этом качестве Конституция определяет такие основные понятия как гражданин, народ, территория, государство. Исходя из исторических условий учреждает характер и формы общественных и властных отношений, а также утверждает главные государственные символы, олицетворяющие национальный суверенитет и самобытность», - сказал Булат Ауелбаев.

    По его мнению, важной в современном мире является гуманистическая направленность Основного закона.

    «В Конституции Республики Казахстан правовое определение человека и гражданина является приоритетным. Его права и свободы от рождения признаются абсолютными и неотчуждаемыми. Этот принцип определяет дальнейшее содержание и применение всей национальной законодательной системы. Таким образом, конституционные нормы определяют взаимоотношение социума с органами власти и порядок формирования государства, исходя из общечеловеческих ценностей, а также интересов индивида, как основы развития цивилизованного общества», - отметил спикер.

    Он также подчеркнул, что применение норм Основного закона имеет также утилитарный характер.

    «В общественном смысле Конституция является символом государственности, суверенитета, правовой организации и культурной преемственности поколений. В юридической сфере представляет собой нормативный правовой акт, венчающий систему законодательства. В политическом – выступает как совокупность правовых норм, определяющих высшие органы государства, порядок их формирования и функционирования, их взаимные отношения и компетенцию, а также принципиальное положение индивида по отношению к государственной власти»,- заключил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Конституция
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