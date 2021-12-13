Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    В Конгрессе США поздравили Казахстан с 30-летием Независимости

    13 Декабря 2021, 14:07

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Члены Палаты представителей Конгресса США Жаклин Валорски, Роберт Адерхольт и Стивен Шабот сделали публичные заявления в связи с 30-летием Независимости Казахстана и двусторонних отношений, зарегистрированные в Официальном бюллетене Конгресса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    Ж. Валорски высоко оценила достижения Казахстана, реализованные благодаря политике Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева. Подчеркнута дальновидность его решений «принять обязательства по безъядерному будущему», закрыв Семипалатинский полигон и отказавшись от ядерного арсенала, а также его «приверженность делу создания в Казахстане свободной рыночной экономики» и понимание важности привлечения иностранных инвестиций. Отмечая необходимость дальнейших шагов по модернизации Казахстана, она подчеркнула, что «Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание проведению внутренних реформ, направленных практически на все сферы общественной жизни Казахстана – от политических и парламентских реформ до обновления существующих законов, направленных на повышение открытости гражданского общества». По словам конгрессвумен от штата Индиана, «Казахстан на протяжении 30 лет остаётся мирной и стабилизирующей силой в Центральной Азии», что отражает приверженность страны демократическим ценностям.

    Р. Адерхольт в своём заявлении подчеркнул важную роль нашей страны в стратегически важном регионе мира.

    «Поздравляю Президента Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана со знаменательным прогрессом, достигнутым страной за столь короткое время», - подчеркнул он. Представитель штата Алабама в Конгрессе США дал высокую оценку взаимодействию двух стран по вопросам обороны, безопасности, борьбы с терроризмом и в других областях, представляющих взаимный интерес, подчеркнув важность расширенного стратегического партнёрства между двумя странами. Отмечая также вклад Казахстана в области нераспространения, он особо выделил важность создания в 2006 г. зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии.

    Конгрессмен от Огайо С. Шабот, сопредседатель группы дружбы с Казахстаном в Конгрессе США, заявил о важности дальнейшего развития экономических связей между двумя странами. По его словам, «Казахстан приложил большие усилия для создания сильной рыночной экономики и уделяет много внимания вопросам верховенства права для создания благоприятных условий для иностранных инвестиций». В данном контексте была подчеркнута роль Международного финансового центра «Астана» как важного инструмента для работы с инвесторами.

    Заявления представителей Конгресса США вновь засвидетельствовали динамичное развитие двустороннего расширенного стратегического партнерства.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    МИД РК США 30 лет Независимости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Словении
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Смертельный торнадо обрушился на юг США: есть жертвы
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай