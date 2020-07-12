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    В колледже Семея изготавливают аппараты в помощь больным коронавирусом

    12 Июля 2020, 15:52

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее изготавливают аппараты в помощь больным коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

    В инфоцентре сообщили, что в городе сохраняется нелегкая эпидемиологическая ситуация. Ежедневно в больницы поступают десятки пациентов. При этом аппаратов для лечения больных гораздо меньше, чем самих пациентов. Потому сотрудники электротехнического колледжа города Семея решили внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Здесь начали изготавливать аппарат Боброва – специальное устройство для подачи кислорода. Он представляет собой стеклянный градуированный сосуд объёмом 0,5-1 литров с герметичной резиновой пробкой, в которую вставлены две полые трубки: длинная, опускаемая в раствор, и короткая, находящаяся над раствором. Аппараты помогут увлажнять кислород, чтобы пациент мог дышать. В среднем на изготовление одного такого аппарата на 3D-принтере уходит 1,5-2 часа. На сегодня изготовлено уже 20 таких аппаратов.


    «Мы решили вместе с медиками нашего города выпустить на 3D-принтере аппараты Боброва, которые применяются для увлажнения кислорода и для того, чтобы люди могли дышать. Сделали более 20 аппаратов и раздали нашим городским больницам. При необходимости мы готовы помочь и регионам. Новый такой аппарат стоит около 200 тысяч тенге, а мы раздаем их бесплатно. На изготовление аппарата уходит 1,5-2 часа, но у нас есть десять 3D-принтеров, и мы можем за 1,5 часа выпустить десять таких аппаратов. Работа по изготовлению аппаратов продолжается», – пояснил директор колледжа Азат Сарпеков.

    По словам руководства колледжа, городские больницы уже обеспечены аппаратами в полном объеме. Теперь колледж намерен помочь больницам региона и также обеспечить их этими аппаратами.


    Фото: Информационный центр г. Семея

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Образование Наука Здравоохранение Коронавирус в РК
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