Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В Кокшетау проведен конкурс «Этно-fashion», посвященный юбилею Независимости

    31 Марта 2021, 09:57

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Кокшетау состоялся конкурс национальной одежды «Этно-fashion», посвященный 30-летию Независимости страны. Яркое и красочное мероприятие на протяжении нескольких дней проводилось на площадке КГУ «Қоғамдық келісім», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

    В творческом конкурсе приняли участие представители всех районов и городов Акмолинской области.

    Как отметили организаторы, основная цель мероприятия - пропаганда казахской национальной одежды, ставшей отражением многовековой истории и самобытной культуры казахов и воплощающей в себе все особенности становления народа.

    На конкурс каждый регион представил по три образа казахской одежды с его названием и украшениями в национальном стиле.

    Изысканные наряды в этностиле под лиричную музыку демонстрировали девушки и юноши.

    «Мы показали коллекцию, состоящую из нескольких образов национальной одежды. Все костюмы легко вписываются в нашу повседневную жизнь, гармонично объединяют национальный колорит и современный стиль. Рады принимать участие в данном конкурсе. На таких мероприятиях у нас появляется еще одна возможность рассказать о богатой культуре, традициях и обычаях нашего народа», — поделились участники из Жаксынского района.

    Оценивало участников компетентное жюри, в составе которого депутат областного маслихата, председатель чувашского этнокультурного центра Елена Мащинская, директор Дома моды «Акай» Галия Алдабергенова, председатель Совета деловых женщин Региональной палаты предпринимателей Гульмира Кусаин, визажист Самая Жусупова, директор ателье «Веста Бурабай» Екатерина Жукова.

    При оценке костюмов жюри оценивало дизайн, новизну идеи, раскрытие образа по тематике и артистизм конкурсантов.

    По их мнению, каждый показ национальных костюмов отличался оригинальностью, присутствием новых элементов в стиле и раскройке одежды.

    По итогам конкурса участники были награждены дипломами и ценными подарками от организаторов.

    Автор:

    Акмолинская область Культура История Казахстана Акимат Национальный бренд Общество 30 лет Независимости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дни культуры Казахстана проходят в Узбекистане
    Около 400 тыс. туристов посетили места отдыха Карагандинской области в прошлом году
    Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    Найдено ли неизвестное стихотворение Жусупбека Аймауытова – выясняют ученые
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге