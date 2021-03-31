В Кокшетау проведен конкурс «Этно-fashion», посвященный юбилею Независимости

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Кокшетау состоялся конкурс национальной одежды «Этно-fashion», посвященный 30-летию Независимости страны. Яркое и красочное мероприятие на протяжении нескольких дней проводилось на площадке КГУ «Қоғамдық келісім», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

В творческом конкурсе приняли участие представители всех районов и городов Акмолинской области.

Как отметили организаторы, основная цель мероприятия - пропаганда казахской национальной одежды, ставшей отражением многовековой истории и самобытной культуры казахов и воплощающей в себе все особенности становления народа.

На конкурс каждый регион представил по три образа казахской одежды с его названием и украшениями в национальном стиле.

Изысканные наряды в этностиле под лиричную музыку демонстрировали девушки и юноши.

«Мы показали коллекцию, состоящую из нескольких образов национальной одежды. Все костюмы легко вписываются в нашу повседневную жизнь, гармонично объединяют национальный колорит и современный стиль. Рады принимать участие в данном конкурсе. На таких мероприятиях у нас появляется еще одна возможность рассказать о богатой культуре, традициях и обычаях нашего народа», — поделились участники из Жаксынского района.

Оценивало участников компетентное жюри, в составе которого депутат областного маслихата, председатель чувашского этнокультурного центра Елена Мащинская, директор Дома моды «Акай» Галия Алдабергенова, председатель Совета деловых женщин Региональной палаты предпринимателей Гульмира Кусаин, визажист Самая Жусупова, директор ателье «Веста Бурабай» Екатерина Жукова.

При оценке костюмов жюри оценивало дизайн, новизну идеи, раскрытие образа по тематике и артистизм конкурсантов.

По их мнению, каждый показ национальных костюмов отличался оригинальностью, присутствием новых элементов в стиле и раскройке одежды.

По итогам конкурса участники были награждены дипломами и ценными подарками от организаторов.