В Кокшетау прошла международная научно-практическая конференция «Шоқан оқулары»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области продолжается ряд различных мероприятий, посвященных 30-летию Независимости страны. Сегодня в городе Кокшетау в онлайн-формате состоялась ежегодная международная научно-практическая конференция «Шоқан оқулары», посвященная развитию науки Казахстана за годы Независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

Традиционная конференция проводится на протяжении 25 лет. Организатором ежегодного мероприятия является Кокшетауский университет имени Шокана Уалиханова.

С приветственным словом к участникам обратился ректор университета Марат Сырлыбаев.

«Отрадно, что уже на протяжении четверти века конференция собирает зарубежных и отечественных учёных, представителей всех отраслей науки, докторантов, магистрантов, молодых учёных. Это свидетельствует о значимости и широком признании нашей конференции. Инициатором проведения данного мероприятия выступил доктор исторических наук, профессор, заслуженный педагог Кадиржан Абуев. Он внес значительный вклад в развитие исторической науки. Мы всегда будем помнить человека, который оставил невосполнимый след в нашем окружении. Наследие его науки не угасает», - отметил ректор университета.

Руководитель управления внутренней политики Акмолинской области Алтынай Амренова, приветствуя участников международной конференции, подчеркнула важность проведения подобных мероприятий для развития отечественной науки и расширения научного потенциала молодежи.

На конференции с докладами выступили PhD, доцент Высшей школы образования Назарбаев Университета Дуйшон Шаматов, PhD по специальности «Почвоведение и агрохимия», заведующая кафедрой «Почвоведения и агрохимии» Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина Жанна Алманова, доктор исторических наук, профессор Башкирского государственного университета Роза Буканова, доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического государственного университета Елена Приступа и другие.

В завершении конференции состоялись тематические секционные заседания по различным направлениям науки.

К слову, для участия в конференции поступило более 260 научных статей. Данные статьи будут опубликованы в сборниках материалов «Шокановские чтения-25».