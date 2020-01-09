Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    В Кокшетау достраивают кафедральный собор

    9 Января 2020, 22:11

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев ознакомился с ходом строительства православного храма Воскресения Христова вместимостью на 500 посещений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области.

    Также при храме строится воскресная школа. Это административное здание, где разместятся обслуживающие его службы и несколько классов для обучения детей прихожан основам православия. Новую православную церковь строят на побережье озера Копа. Заказчиком строительства выступил общественный фонд «Новый Собор», а подрядчиком - компания ТОО «ASBI NS».

    Руководитель региона обсудил с подрядчиком вопросы строительства и выразил недовольство темпами выполняемых работ. В настоящее время идут внутренние отделочные работы. Не закончены работы по отделке входной группы храма и отделке фасада. Также в здании храма ведутся работы по чистовой отделке стен и куполов. Основные строительно-монтажные работы завершены.

    По зданию воскресной школы готовятся к строймонтажу декоративных элементов из фибробетона, которые будут закреплять снаружи, чтобы храм был более красочный. В скором времени планируется провести работы по монтажу тёплых полов и подоконников на обоих объектах, а также приступить к внутренней росписи храма.

    Аким области поручил завершить все внутренние отделочные работы в феврале и активно приступать к внутренней росписи и покраске храма.

    Величественный храм, расположенный в живописном месте - рядом находится озеро, станет еще одним украшением архитектурного облика областного центра. Вблизи храма будет разбит парк, где людям можно будет отдыхать.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область Религия Акимат Строительство
    Новости по теме
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
    5 Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»