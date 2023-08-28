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    В КНБ РК разъяснили ситуацию в пунктах пропуска на границе

    28 Августа 2023, 17:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба КНБ РК разъяснила ситуацию в пунктах пропуска на казахстанской границе, передает МИА «Казинформ».

    «Пограничной службой в августе текущего года проведен комплекс активных мер по противодействию незаконной деятельности в пограничном пространстве, в том числе в пунктах пропуска через границу. Транспортные средства проверялись с применением технических средств досмотра и служебных собак. По результатам проведенных мероприятий Пограничной службой пресечены: 35 фактов провоза наркотических средств, 33 - оружия и боеприпасов; 20 фактов использования поддельных документов, 36 - двойного гражданства; 299 случаев контрабанды на сумму около 2 млрд тенге, 27 - ввоза и вывоза автомашин по поддельным документам. К административной ответственности также привлеченЫ 909 нарушителей миграционного законодательства», - сообщили в КНБ.

    По информации ведомства, по состоянию на 28 августа 2023 года пункты пропуска функционируют в штатном режиме.

    «На казахстанско-кыргызском участке границы в пунктах пропуска «Карасу» (РК) - «Ак тилек» (КР) на территорию Казахстана за истекшие сутки было пропущено свыше 350 автомашин. Наблюдается очередь до 80-100 автомашин, что соответствует показателям ежесуточных значений и данному сезону. В остальных автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-кыргызском участке границы скоплений автотранспортных средств не имеется. Кроме того, на границе с Узбекистаном отмечается скопление транспортных средств перед казахстанскими пунктами пропуска «Жибек жолы», «Жетысай», «им. Б.Конысбаева» и «Казыгурт», в связи с их реконструкцией. На границе с Россией транспортные средства периодически скапливаются перед пунктами пропуска «Сырым», «Жайсан» и «Кайрак», что характерно для текущего периода года. Также сообщаем, что в пунктах пропуска через границу каких-либо дополнительных ограничительных мер не вводилось», - проинформировали в КНБ.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Пограничники КНБ
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