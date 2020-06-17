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В клиники Алматы поступают более 100 пациентов с коронавирусом ежедневно  - Камалжан Надыров

17 Июня 2020 13:21
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В клиники Алматы поступают более 100 пациентов с коронавирусом ежедневно  - Камалжан Надыров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Камалжан Надыров прокомментировал обращение в свой адрес в Facebook. Глава управления отметил, что ситуация в городе «действительно сложная».

Он подчеркнул, что ресурсы системы здравоохранения не безграничны и этих ресурсов не хватает и в самых развитых странах.

«Идет рост заболеваемости. В последние дни ежедневно в клиники города поступают более 100 пациентов. Для понимания, средняя мощность клиники составляет 200-300 коек, соответственно для удовлетворения спроса нужно раз в три дня открывать инфекционный стационар, что, конечно же, невозможно. На сегодняшний день в городе уже задействовано 10 (!) клиник для лечения пациентов с Covid-19, лечение получают более 1300 пациентов. Действующие клиники невозможно перепрофилировать под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, потому что они спасают жизни от других патологий (инфаркт, инсульт, аппендициты и тд). Ежедневно более 2500 экстренных случаев по городу. Вопрос не только в свободных койках, но и в наличии врачебных бригад, готовых работать с ковидными пациентами», - написал Камалжан Надыров.

Он отметил, что соответственно, к сожалению, медики вынуждены избирательно подходить и госпитализировать пациентов исключительно со средней и тяжелой степенью тяжести. По его словам, нагрузка на врачей ПМСП также выросла в разы.

«И все это при том, что специфичного лечения данного вируса еще нет. Так что еще раз призываем население задуматься, прежде чем пренебрегать рекомендациями специалистов», - добавил глава управления общественного здоровья Алматы.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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