В китайском Ухане не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

ПЕКИН – ТОКИО – СЕУЛ – КУАЛА-ЛУМПУР - ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ – За минувшие сутки в материковом Китае 8 человек погибли от коронавируса, количество заразившихся увеличилось на 34 человека, еще 1 032 выздоровели, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

В городе Ухань и, в целом, в провинции Хубэй - главном очаге эпидемии - за последние сутки никто не заразился коронавирусом, выздоровели 795 человек. Там еще насчитывается 6 992 инфицированных.

Несмотря на то, что на большей части материкового Китая уже много дней отсутствуют новые случаи заражения, продолжается рост числа завозных случаев в страну.

По состоянию на конец среды все 34 выявленных новых подтвержденных случая заражения коронавирусом являются завозными, включая 21 в Пекине, 9 – провинции Гуандун (Южный Китай), 2 – Шанхае, по одному в провинциях Хэйлунцзян (Северный Китай) и Чжэцзян (Восточный Китай).

Общее число «импортированных» в материковый Китай случаев заболевания коронавирусом достигло 189.

По данным ведомства, общее число инфицированных в материковом Китае достигло 80,9 тыс. человек, из них выздоровели 70,4 тыс., умерли 3245.

Самый северный японский остров Хоккайдо в четверг отменит режим ЧС, введенный в конце февраля, пишет Kyodo News.

Хоккайдо имеет самое большое количество заражений из всех префектур Японии. За минувшие сутки здесь было зарегистрировано 150 новых случаев заболевания коронавирусом.

Между тем, по заявлению местных властей, в настоящее время наблюдаются признаки того, что распространение коронавируса на этом острове идет на убыль.

По состоянию на конец среды общее количество случаев заражения новым коронавирусом на территории Японии достигло 1 627 (включая 712 человек на лайнере Diamond Princess). Об этом свидетельствуют опубликованные данные Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

В Южной Корее число инфицированных коронавирусом достигло 8 565 человек, увеличившись за минувшие сутки на 152 новых выявленных случая, сообщает южнокорейский Центр контроля и профилактики заболеваний.

Из всех 152 новых подтвержденных случаев инфицирования 97 пришлось на город Тэгу и 12 – на провинцию Северный Кенсан.

За минувшие сутки 407 пациентов выписаны из больниц после выздоровления.

В целом, в Южной Корее за всю историю эпидемии в стране проведено более 307 тыс. анализов на коронавирус.

За истекшие сутки в Малайзии выявлено 117 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом, тем самым общее число инфицированных в стране достигло 790 человек, что является самым высоким показателем по количеству зараженных этим вирусом в Юго-Восточной Азии.

В Индонезии количество заболевших коронавирусом достигло 227 человек, увеличившись за последние сутки на 55 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019.