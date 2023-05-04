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    В Китае зафиксирован туристический бум

    4 Мая 2023, 15:29

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Поток туристов внутри Китая за общенациональные праздники (29 апреля – 3 мая) увеличился по сравнению с аналогичным праздничным периодом прошлого года на 70,8%, составив 274 млн поездок. Об этом говорится в сообщении министерства культуры и туризма КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, на Первомай в Китае совершено 274 млн поездок, что на 70,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Во время поездок туристы потратили 148 млрд юаней (около $21 млрд по текущему курсу), что на 128,9% больше, чем годом ранее, и практически сравнявшись с показателями 2019 года.

    Крупнейший мегаполис Шанхай за время первомайских каникул посетило более 15,6 млн человек. Доходы города от туризма за пять дней составили 18,9 млрд юаней (около $2,7 млрд). Главные достопримечательности Шанхая привлекли 6,4 млн туристов. Средняя заполняемость гостиниц мегаполиса превысила 70%.

    Поток туристов на курортный остров Хайнань за майские праздники превысил 3,2 млн человек (+141,5%). За пять дней доходы Хайнаня от внутреннего туризма составили 4,23 млрд юаней ($612 млн).

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Туризм Китай
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