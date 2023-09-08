В Китае стартовала эстафета огня XIX Азиатских игр

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - До открытия XIX Азиатских игр в китайском Ханчжоу осталось чуть больше двух недель. 8 сентября официально стартовала эстафета огня Азиады, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония стартовала на озере Сиху в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян. Первым факелоносцем стала пловчиха, олимпийская чемпионка Ло Сюэцзюань.

Эстафета огня летней Азиады пройдет по 11 городам провинции Чжэцзян с 8 по 20 сентября.

XIX летние Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября. Церемонии открытия и закрытия пройдут в Ханчжоу.





Напомним, что XIX Азиатские игры изначально были запланированы на 10-25 сентября 2022 года, но их перенесли на осень 2023 года. Азиатские игры пройдут в Китае в третий раз. В 1990 году соревнования состоялись в Пекине, в 2010 году - в Гуанчжоу. По информации оргкомитета Азиатских игр, спортивная программа XIX Азиатских игр в Ханчжоу включает в себя 40 видов спорта, 61 дисциплину и 483 мероприятия, причем соревнования по киберспорту и брейк-дансу проводятся на Азиатских играх впервые. В Играх в Ханчжоу примут участие более 12 тысяч спортсменов из стран Азии, в том числе из Казахстана.

Напомним, Надежда Дубовицкая и Асланбек Шымбергенов будут знаменосцами сборной Казахстана на предстоящих Азиатских играх в Ханчжоу.

Официальная церемония зажжения огня XIX Азиатских игр состоялась в Китае в июне.