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    В Китае скорректировали медстраховку пациентов с COVID-19

    5 Января 2023, 22:06

    ПЕКИН. КАЗИНФОМ – Во многих регионах Китая скорректировали политику медицинского страхования в целях удовлетворения медицинских потребностей пациентов с COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Нововведения уточняют ставку возмещения расходов по медицинскому страхованию, понесенных в результате амбулаторного и стационарного лечения от COVID-19, а также затрат, связанных с медицинскими онлайн-услугами.

    В то же время местные органы здравоохранения в нескольких регионах провинциального уровня страны, включая город Пекин, провинции Хубэй, Юньнань, Аньхой, а также Гуанси-Чжуанский АР, включили ряд препаратов для симптоматического лечения COVID-19 в список лекарственных средств, которые покрывает медицинская страховка.

    Эти нововведения позволяют значительно облегчить финансовое бремя пациентов с COVID-19. Например, в соответствии с корректировкой, введенной в декабре минувшего года в провинции Аньхой на востоке Китая, жители, охваченные медицинской страховкой, могут получить компенсацию в размере 70 % от стоимости амбулаторного лечения от COVID-19.

    По состоянию на 3 января общая сумма за амбулаторное лечение от COVID-19 в провинции Аньхой составила 3,69 млн юаней /около 535,4 тысяч долларов США/, из которых 2,41 млн юаней покрывают фонды медицинского страхования.


    Фото: Aly Song/ REUTERS
    Страхование Здравоохранение Китай Коронавирус в мире Мировые новости
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