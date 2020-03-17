В Китае растет число завозных случаев коронавируса, Малайзия закрывает границы

ПЕКИН – СЕУЛ – КУАЛА-ЛУМПУР. КАЗИНФОРМ – Несмотря на снижение числа новых случаев заболевания коронавирусом, в материковом Китае продолжается рост его завоза из-за рубежа, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки в материковом Китае из 21 выявленного нового подтвержденного случая заражения коронавирусом 20 завозные, включая: 9 в Пекине, 3 - Шанхае, 3 – в провинции Гуандун, по одному – в провинциях Чжэцзян, Шаньдун, Юньнань, Шэньси и Гуанси-Чжуанском автономном районе (ГЧАР).

Общее число «импортированных» в материковый Китай подтвержденных случаев заболевания коронавирусом достигло 143.

По состоянию на конец понедельника общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в 31 административной единице провинциального уровня страны и СПСК составило 80 881, сообщили в комитете, отметив, что в общей сложности от этой болезни уже умерли 3226 человека (за последние сутки – 13). Под подозрением на заражение коронавирусом находятся 128 человек, добавили в комитете.

По состоянию на конец понедельника в общей сложности 68 679 человек были выписаны из больниц после выздоровления. Всего было выявлено 681 404 человека, которые имели тесные контакты с больными. Еще 9351 человек находятся под медицинским наблюдением.

По состоянию на конец понедельника в САР Сянган, САР Аомэнь и на Тайване общее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом составило 157, 11 и 67 соответственно.

В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 8 320 человек, увеличившись за минувшие сутки на 84 новых выявленных случая, сообщает южнокорейский Центр контроля и профилактики заболеваний.

Общее число летальных случаев от коронавируса в стране достигло 81.

Из всех 84 новых подтвержденных случаев инфицирования 32 пришлось на город Тэгу и 5 – на провинцию Северный Кенсан.

С четверга южнокорейские власти вводят специальную процедуру досмотра на границе для всех пассажиров (без исключения стран мира), кто прибывает международными авиарейсами в Южную Корею.

Со вторника в Малайзии вступают в силу правила, запрещающие согражданам поездки за рубеж, а иностранцам въезжать в страну. Об этом в минувший понедельник в телевизионном обращении к нации заявил премьер Малайзии Мухиддин Яссин.

Данные ограничения, введенные в этой стране из-за коронавируса, будут действовать до 31 марта этого года. При этом все граждане Малайзии, возвращающиеся на родину, должны будут отправиться в карантин на 14 дней.

По сообщениям СМИ, за истекшие сутки в Малайзии выявлено 125 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом, тем самым общее число инфицированных в стране достигло 553 человек, что является наибольшим показателем по количеству зараженных этим вирусом в Юго-Восточной Азии.