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    В Китае расходы на оборону превысят отметку в $200 млрд в 2021 году

    5 Марта 2021, 15:25

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Китая планируют в 2021 году увеличить расходы на национальную оборону на 6,8% - до 1,355 трлн юаней (около 209 млрд долларов). Об этом говорится в проекте доклада центрального и местного бюджета на текущий год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Расходы на национальную оборону составят 1,355 трлн юаней с приростом на 6,8%», - отмечается в докладе.

    Напомним, что в 2020 году оборонный бюджет КНР был увеличен на 6,6% (до 1,26 трлн юаней), а в 2019 году - на 7,5% (1,19 трлн юаней).

    При этом расходы на внешнеполитическую деятельность в 2021 году снизятся на 1,9% - до 50,414 млрд юаней (около 7,76 млрд долларов), а на обеспечение общественной безопасности увеличатся на 0,7% - до 185,092 млрд юаней (около 28,5 млрд долларов).

    Расходы на образование в текущем году составят 166,344 млрд юаней (25,62 млрд долларов, а с учетом расходов местных бюджетов общий объем финансирования образования увеличится на 5,2%), а на науку и технику – 322,71 млрд юаней (49,72 млрд долларов, а с учетом расходов местных бюджетов общий объем финансирования науки и техники увеличится на 3,3%).

    В целом, собственные расходы центрального бюджета составят 3,5 трлн юаней (около 539 млрд долларов) со снижением на 0,2%, которое наблюдается уже второй год подряд. Данный отрицательный рост связан с тем, что Госсовет КНР подает пример экономного использования средств за счет сокращения собственных расходов в пользу усиления финансовой поддержки местных правительств.

    Ранее сообщалось, что в Пекине открылась четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 13-го созыва.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Армия Экономика Китай
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