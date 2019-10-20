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    В Китае открылась VI Всемирная интернет-конференция

    20 Октября 2019, 11:25

    УЧЖЭНЬ.КАЗИНФОРМ – В китайской «Венеции» - небольшом историческом поселке Учжэнь на Востоке Китая (провинция Чжэцзян) стартовала 6-я Всемирная интернет-конференция, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Главная тема мероприятия – «Интеллект, взаимосвязанность, открытость и сотрудничество: совместное создание сообщества единой судьбы в кибепространстве».

    Председатель КНР Си Цзиньпин в приветственном обращении к участникам Всемирной интернет-конференции отметил, что «в этом году исполняется 50 лет со дня рождения Интернета. В настоящее время ускоряется новый виток научно-технической революции и промышленной трансформации, появляются новые технологии – Искусственный интеллект, Большие данные и Интернет-вещей».

    По его словам, «международное сообщество несет общую ответственность за правильное использование и управление Интернетом на благо человечества».

    В мероприятии принимают участие свыше 1,5 тыс. представителей правительств, международных организаций, деловых и научных кругов. Среди участников такие известные мировые компании, как Apple, Intel, Amazon, Cisco, SAP, Nokia, Ericsson, Siemens, Samsung Electronics, Alibaba, Huawei, Hikvision, Tencent и другие.

    В рамках конференции пройдут более 20 тематических форумов, где будут затронуты вопросы, связанные с Искусственным интеллектом, цифровизацией промышленности, выработкой международных норм и правил регулирования киберпространства и прочие актуальные темы.

    В ходе конференции будут опубликованы доклады о развитии Интернета в мире и Китае за 2019 год, а также о вкладе сетевых технологий в прогресс человечества.

    На экспозиции представлены более 60 инновационных высокотехнологичных продуктов в области Больших данных, облачных вычислений, промышленного Интернета, пятого поколения мобильной связи 5G.

    Напомним, что первая Всемирная Интернет-конференция прошла в Учжэне в 2014 году.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Связь, ТВ, IT Китай
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