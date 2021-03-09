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    В Китае официально запустили международный паспорт здоровья для туристов

    9 Марта 2021, 16:00

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Китае в мессенджере WeChat официально запустили мини-программу с китайской версией международного сертификата здоровья для туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Китайская версия международного сертификата здоровья для туризма представляет собой «исчерпывающий» документ, в котором указаны результаты тестов на нуклеиновую кислоту и антитела IgG и статус вакцинации против COVID-19.

    Для проверки подлинности сертификата и ознакомления с информацией туриста соответствующие ведомства любых иностранных государств в перспективе могут получить доступ посредством считывания QR-кода.

    Сертификат здоровья доступен как в электронной версии на смартфонах, так и его можно распечатать.

    «В период нормализации эпидемиологической ситуации и постпандемический период важность фактора здоровья в международном обмене персоналом станет более заметной. В ближайшей перспективе, по мере того как все больше и больше стран достигают договоренностей о взаимном признании сертификатов здоровья, китайская версия «Международного сертификата здоровья для туризма» будет способствовать здоровому, безопасному и упорядоченному общению людей из разных стран», - говорится в сообщении департамента консульской службы МИД КНР, размещенном в WeChat.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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