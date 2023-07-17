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    В Китае объявлено оранжевое предупреждение из-за тайфуна «Талим»

    17 Июля 2023, 09:16

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Национальный метеорологический центр (НМЦ) Китая в воскресенье вечером повысил уровень тревоги из-за тайфуна «Талим» до «оранжевого», второго по степени опасности. Четвертый по счету тайфун в нынешнем году, как ожидается, обрушится на некоторые из прибрежных регионов на юге страны и будет сопровождаться штормовым ветром и проливными дождями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    Согласно прогнозу, тайфун, замеченный в 17:00 воскресенья в Южно-Китайском море на расстоянии около 530 км к юго-востоку от города Чжаньцзян (провинция Гуандун, Южный Китай), будет двигаться на северо-запад со скоростью около 15 км/ч и с возрастающей интенсивностью.

    Как отметил НМЦ, вечером 17 июля тайфун достигнет прибрежных районов провинций Гуандун и Хайнань (Южный Китай).

    По данным центра, с 20:00 16 июля до 20:00 17 июля ливни пройдут в провинциях Гуандун, Хайнань, Цзянси, Хунань и Гуанси-Чжуанском автономном районе, при этом в прибрежных районах провинций Гуандун, Хайнань, Гуанси-Чжуанского АР и на большей части акватории Южно-Китайского моря ожидаются штормовые ветра.

    Центр рекомендовал избегать массового скопления людей как в помещениях, так и на улице, приостановить потенциально опасные работы на открытом воздухе, оставаться в безопасных местах и своевременно эвакуировать население из незащищенных жилых зданий.

    Кроме того, НМЦ призвал провести экстренную подготовку к тайфуну и принять меры предосторожности против возможных бедствий геологического характера.

    В воскресенье вечером власти Китая выпустили «желтое» предупреждение из-за угрозы вызванных дождями геологических бедствий в отдельных районах провинции Хайнань в течение ближайших 24 часов.

    В Китае действует четырехуровневая система оповещения о стихийных бедствиях геологического характера, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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