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    В Китае объявлен «синий» уровень тревоги в связи с ливнями

    29 Апреля 2023, 03:14

    ПЕКИН. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ - Национальный метеорологический центр (НМЦ) Китая в пятницу объявил «синий» уровень тревоги в связи с ливнями в центральных и южных районах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    Согласно прогнозу ведомства, мощные дожди ожидаются в некоторых районах провинций Гуандун, Хунань, Цзянси, Фуцзянь и Гуанси-Чжуанского автономного района, где местами выпадет до 120 мм осадков.

    В некоторых из вышеуказанных районов также пройдут кратковременные сильные дожди. Местами ежечасное количество осадков, сопровождающихся грозами, сильным ветром и градом, может превысить 60 мм.

    В НМЦ рекомендовали местным органам власти и соответствующим ведомствам подготовиться к ливням. Школам и детским садам рекомендовано принять меры для обеспечения безопасности детей и учащихся, а водителей предупредили о необходимости следить за затоплением дорог и пробками.

    Напомним, в Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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