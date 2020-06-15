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    В Китае назначили дату запуска последнего спутника навигационной системы «Бэйдоу»

    15 Июня 2020, 21:53

    СИЧАН.КАЗИНФОРМ – Запуск последнего спутника навигационной системы «Бэйдоу» запланирован на 16 июня, сообщили в понедельник в Канцелярии по делам спутниковых навигационных систем Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» с космодрома «Сичан».

    Запуск геостационарного спутника навигационной системы «Бэйдоу-3» будет производиться с космодрома «Сичан» в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Ракета-носитель «Великий поход-3» выведет спутник на околоземную орбиту. «Стартовое окно» для запуска назначено на 16 июня в период с 10:11 до 10:50 по пекинскому времени.

    Как ранее сообщал «Казинформ», уже завершены наземные технические испытания спутника «Бэйдоу-3» и другие подготовительные работы перед предстоящим запуском.

    Напомним, что китайская спутниковая навигационная группировка «Бэйдоу» развертывалась в три этапа: к 2000 году была сформирована часть системы «Бэйдоу-1», обеспечивающая покрытие территории Китая; к 2012 году – «Бэйдоу-2», охватывающая Азиатско-Тихоокеанский регион; к 2020 году – «Бэйдоу-3», которая позволит обеспечить глобальный охват навигационной группировки. Система «Бэйдоу-3» включает 30 спутников, 29 из которых уже выведены на околоземную орбиту.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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