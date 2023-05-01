Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В Китае начали бурение глубочайшей в Азии нефтегазовой скважины

    1 Мая 2023, 21:58

    ПЕКИН. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec в понедельник приступила к бурению глубочайшей в Азии нефтегазовой скважины, которая расположена в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Синьхуа».

    По данным вышеупомянутой корпорации, глубина скважины, расположенной на краю пустыни Такла-Макан, как ожидается, составит 9 472 метра, что более чем на 620 метров превышает высоту горы Джомолунгма.

    По мнению эксперта, бурение данной нефтегазовой скважины вновь свидетельствует о том, что Китай занимает лидирующую позицию в мире в области технологий бурения сверхглубоких скважин.

    По мнению эксперта, бурение данной нефтегазовой скважины вновь свидетельствует о том, что Китай занимает лидирующую позицию в мире в области технологий бурения сверхглубоких скважин.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Китай Нефть Мировые новости Технологии
    Новости по теме
    Новости по теме
    Досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля
    Президент РК посетит с государственным визитом Китай
    Сирию возвращают в Лигу арабских государств
    Китайский космический грузовик «Тяньчжоу-6» доставили на стартовую площадку
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    3 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров