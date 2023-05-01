В Китае начали бурение глубочайшей в Азии нефтегазовой скважины

ПЕКИН. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec в понедельник приступила к бурению глубочайшей в Азии нефтегазовой скважины, которая расположена в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Синьхуа».

По данным вышеупомянутой корпорации, глубина скважины, расположенной на краю пустыни Такла-Макан, как ожидается, составит 9 472 метра, что более чем на 620 метров превышает высоту горы Джомолунгма.

По мнению эксперта, бурение данной нефтегазовой скважины вновь свидетельствует о том, что Китай занимает лидирующую позицию в мире в области технологий бурения сверхглубоких скважин.

По мнению эксперта, бурение данной нефтегазовой скважины вновь свидетельствует о том, что Китай занимает лидирующую позицию в мире в области технологий бурения сверхглубоких скважин.



