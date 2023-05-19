В Китае к главе нашего государства относятся с большой симпатией - пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - С 17 по 19 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Китай с государственным визитом. Он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, подписал ряд важных соглашений и принял участие в саммите «Китай – Центральная Азия». О том, как прошел визит главы государства в КНР, и почему казахстанцам не нужно бояться «китайской экспансии», в интервью Orda.kz рассказал заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента Республики Казахстан Руслан Желдибай, передает МИА «Казинформ».

Руслан, как изменились торгово-экономические отношения Казахстана и Китая после пандемии коронавируса?

Китай является крупнейшим торговым партнером Казахстана и пятым по величине инвестором в нашу экономику. К примеру, товарооборот между нашими странами в 2022 году достиг рекордной за 30 лет отметки в 31 миллиард долларов, что на 23% выше показателя предыдущего года.

Мы заинтересованы в расширении структуры взаимной торговли, особенно в несырьевом секторе. Перспективными являются такие отрасли, как зеленая энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика, трансграничная электронная коммерция, высокие технологии.

Динамично развивающийся и обладающий самыми передовыми технологиями Китай один из наших главных и надежных торгово-экономических партнеров в мире. КНР последовательно реализует планы по превращению в первую экономику мира. Для Казахстана это открывает широчайшие возможности.

Хорошим примером в этом плане может послужить Сиань. Это древний город с трехтысячелетней историей и в то же время современный мегаполис, в котором проживает 13 миллионов человек. Здесь воплощены в жизнь лучшие достижения Китая, технологические инновации соседствуют с древними памятниками. Действительно, нам пора преодолевать устаревшие стереотипы и формировать новое представление о Китае.

Какие новые соглашения достигнуты в ходе визита?

Мы подписали более 20 межправительственных и межведомственных, а также свыше 40 коммерческих и некоммерческих документов в различных сферах.

Дан старт строительству нового логистического центра Казахстана в сухом порту городе Сиань, а также запущен Национальный павильон нашей страны на одной из крупнейших китайских электронных площадок JD.com. Эти меры будут способствовать не только увеличению объема двусторонней торговли, но и откроют пути для казахстанских товаров на рынки Восточной и Юго-Восточной Азии.

Хотел бы также отметить достижение соглашения по созданию казахстанско-китайского Подкомитета по сельскохозяйственному сотрудничеству. Мы достигли значительного прогресса по вопросу снятия ветеринарных и фитосанитарных ограничений на казахстанскую сельхозпродукцию для выхода на китайский рынок.

Недавно было достигнуто соглашение о поставке 1 миллиона тонн пшеницы в Китай. Но этот объем можно многократно нарастить. Наша страна готова значительно увеличить поставки не только пшеницы, но и масличных культур, растительного масла, продукции животноводства. Это открывает хорошие возможности для наших аграриев.

Большое значение имеет подписание соглашения о взаимном освобождении от визовых требований граждан двух стран. Данное решение, безусловно, создаст дополнительные условия для наращивания туристских и деловых обменов.

Когда будет введен безвизовый режим с Китаем? Обоснованы ли опасения некоторых казахстанцев по поводу безвиза с КНР?

Соглашение о безвизовом режиме будет введено в действие после завершения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

Считаю, что никаких оснований для опасений нет. Облегчение визового режима выгодно гражданам нашей страны, в первую очередь, бизнесменам.

Новый порядок въезда придаст импульс активному развитию малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг, совершенствованию туристической инфраструктуры, увеличению бизнес-контактов, расширению культурно-гуманитарных связей.

Хотел бы напомнить, что безвизовый 14-дневный порядок въезда в Казахстан для граждан Китая действует уже с прошлого года. Более того, безвизовый режим предоставляется только для туристических и деловых целей. Для осуществления трудовой деятельности в Казахстане иностранные граждане обязаны получить рабочую визу.

Каковы, на ваш взгляд, главные итоги государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Китай?

В целом, в содержательном плане нынешний государственный визит президента К. Токаева в Китай был весьма насыщенным и продуктивным. Лидеры наших стран довольны результатами переговоров.

Был достигнут консенсус по всем направлениям сотрудничества. Обозначены новые горизонты взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, инвестиционной, энергетической, экологической и агропромышленной сферах.

Содержательными и продуктивными стали встречи главы нашего государства с руководителями ведущих китайских корпораций. В практическом ключе обсуждались конкретные производственные и инвестиционные проекты. Так, компания CITIC Construction подписала с казахстанскими партнерами коммерческие документы на 1,6 млрд долларов по совместной реализации проектов в сферах энергетики и нефтехимической промышленности. Корпорация State Power Investment Corporation будет участвовать в реализации крупных проектов по строительству ветровой и тепловой электростанций на юге Казахстана. И это далеко не полный перечень соглашений, достигнутых в ходе визита. Всего подписаны коммерческие контракты на сумму порядка 22 млрд долларов.

Кроме того, главы Казахстана и КНР «сверили часы» по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, в том числе в рамках ШОС, СВМДА и формата «Центральная Азия – Китай».

О серьезности намерений Пекина в отношении Центральной Азии свидетельствует и планы по созданию секретариата саммита «ЦА–Китай». Иными словами, результаты визита заложили прочную основу «нового 30-летия» дружбы и сотрудничества между нашими странами.

Как в Китае относятся к Касым-Жомарту Токаеву?

Касым-Жомарт Кемелевич – один из немногих мировых лидеров, свободно владеющих китайским языком. В Китае к главе нашего государства относятся с большой симпатией. Здесь высоко ценят его стремление к укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами.

Недавнее эксклюзивное интервью Президента телеканалу CCTV привлекло большое внимание китайской общественности к Казахстану и его лидеру.

Как рассказали нам китайские коллеги, интервью, которое транслировалось на телеканалах и в китайских социальных сетях, посмотрело несколько миллионов зрителей и интернет-пользователей. Многие пользователи популярных китайских платформ WeChat и DouYing продолжают и сегодня активно распространять отрывки из этого интервью.

Уверен, что такое внимание жителей Китая к президенту и Казахстану подтверждает высокий уровень взаимоотношений между нашими странами и способствует укреплению связей между гражданами двух государств.

Вы сказали, что интервью нашего президента привлекло внимание широкой аудитории в Китае? А посмотрел ли это интервью Си Цзиньпин?

Во время переговоров на высшем уровне председатель КНР рассказал, что он посмотрел интервью. По его словам, высказывания лидера Казахстана вызвали в Китае серьезный резонанс и широкий интерес. Си Цзиньпин отметил, что китайцы очень уважают и ценят главу нашего государства, особенно за знание культуры и истории Китая. «В интервью было заметно, насколько хорошо Вы знаете Китай», – подчеркнул председатель Си.

Хотел бы добавить, что у лидеров Казахстана и Китая очень хорошие личные отношения, при общении они используют обращение «мой друг». Встреча прошла в традиционно дружественной атмосфере. Главы государств подтвердили, что будут постоянно поддерживать тесные контакты.

Об особом отношении Си Цзиньпина к Казахстану и лично Касым-Жомарту Кемелевичу свидетельствует и то, что свой первый зарубежный визит после пандемии он совершил именно в нашу страну.



