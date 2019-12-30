Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В Китае генетиков приговорили к штрафу в $430 тысяч и тюремному заключению за создание ГМО-детей

    30 Декабря 2019, 18:41

    ШЭНЬЧЖЭНЬ. Синьхуа - КАЗИНФОРМ - Китайский генетик Цзянькуй Хэ был приговорен к трем годам тюремного заключения и оштрафован на 3 млн юаней или 430 тыс. долларов США за незаконный эксперимент редактирования генов человеческого эмбриона. В результате эксперимента Хэ Цзянькуя и двух его коллег из генетически модифицированных эмбрионов появились дети. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Китайское государственное информационное агентство «Синьхуа».

    Сегодня утром районный народный суд в Шэньчжэне на юге Китая огласил приговор в отношении бывшего доцента южного научно-технического университета и двух его коллег за незаконную медицинскую практику.

    Коллеги Хэ - Жэньли Чжан и Цзиньчжоу Цинь получили тюремные заключения сроком на 2 и 1,5 года соответственно, а также штрафы в размере 1 млн юаней или около 143 тыс. долларов США и 500 тыс. юаней или до 71 тыс. долларов США.

    Согласно вердикту, подсудимые не были достаточно квалифицированы для работы врачами, сознательно нарушили законы страны и этические нормы для создания людей с искусственно измененными генами.

    В ходе следствия стало известно, что команда Хэ подделала необходимые документы и набрала 8 пар добровольцев, намереваясь создать детей с иммунитетом к ВИЧ. У мужчин в парах был положительный результат теста на ВИЧ, отмечает источник.

    В ходе эксперимента они ввели генетически модифицированные эмбрионы женщинам-добровольцам, двое из которых родили трех девочек с измененной ДНК.

    Суд особо отметил, что действия генетика и его коллег были направлены «на получение личной славы и выгоды» и противоречили медицинской этике.

    Агентство «Синьхуа» отмечает, что все трое признали себя виновными во время суда.

    В ноябре 2018 года Хэ заявил, что помог создать первых в мире детей с искусственно измененной ДНК. По словам генетика, появившиеся на свет в результате бездушного эксперимента девочки были абсолютно здоровы. Эта новость вызвала научный резонанс и привела к немедленному расследованию со стороны властей.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Наука Китай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    В Китае на школьников одевают «ободки верности» - фейк
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с 70-летием
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    3 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    4 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    5 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области