В Китае генетиков приговорили к штрафу в $430 тысяч и тюремному заключению за создание ГМО-детей

ШЭНЬЧЖЭНЬ. Синьхуа - КАЗИНФОРМ - Китайский генетик Цзянькуй Хэ был приговорен к трем годам тюремного заключения и оштрафован на 3 млн юаней или 430 тыс. долларов США за незаконный эксперимент редактирования генов человеческого эмбриона. В результате эксперимента Хэ Цзянькуя и двух его коллег из генетически модифицированных эмбрионов появились дети. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Китайское государственное информационное агентство «Синьхуа».

Сегодня утром районный народный суд в Шэньчжэне на юге Китая огласил приговор в отношении бывшего доцента южного научно-технического университета и двух его коллег за незаконную медицинскую практику.

Коллеги Хэ - Жэньли Чжан и Цзиньчжоу Цинь получили тюремные заключения сроком на 2 и 1,5 года соответственно, а также штрафы в размере 1 млн юаней или около 143 тыс. долларов США и 500 тыс. юаней или до 71 тыс. долларов США.

Согласно вердикту, подсудимые не были достаточно квалифицированы для работы врачами, сознательно нарушили законы страны и этические нормы для создания людей с искусственно измененными генами.

В ходе следствия стало известно, что команда Хэ подделала необходимые документы и набрала 8 пар добровольцев, намереваясь создать детей с иммунитетом к ВИЧ. У мужчин в парах был положительный результат теста на ВИЧ, отмечает источник.

В ходе эксперимента они ввели генетически модифицированные эмбрионы женщинам-добровольцам, двое из которых родили трех девочек с измененной ДНК.

Суд особо отметил, что действия генетика и его коллег были направлены «на получение личной славы и выгоды» и противоречили медицинской этике.

Агентство «Синьхуа» отмечает, что все трое признали себя виновными во время суда.

В ноябре 2018 года Хэ заявил, что помог создать первых в мире детей с искусственно измененной ДНК. По словам генетика, появившиеся на свет в результате бездушного эксперимента девочки были абсолютно здоровы. Эта новость вызвала научный резонанс и привела к немедленному расследованию со стороны властей.



