В Китае будут снижены цены на бензин и дизельное топливо

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ - В Китае будут снижены розничные цены на бензин и дизельное топливо в связи с недавними изменениями мировых цен на нефть. Об этом заявили в Государственном комитете по делам развития и реформ КНР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Стоимость бензина и дизельного топлива будет снижена на 160 юаней /около 23,11 долл. США/ и 155 юаней за тонну соответственно, сообщили в ведомстве.

В соответствии с действующим в стране механизмом ценообразования, цены на нефтепродукты корректируются с учетом изменения мировых цен на сырую нефть.

ГКРР потребовал от трех ведущих нефтяных компаний Китая - China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation и China National Offshore Oil Corporation - организовать надлежащее производство и транспортировку нефтепродуктов, чтобы обеспечить стабильность предложения на рынке.



