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    В Китае будут снижены цены на бензин и дизельное топливо

    30 Апреля 2023, 14:33

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ - В Китае будут снижены розничные цены на бензин и дизельное топливо в связи с недавними изменениями мировых цен на нефть. Об этом заявили в Государственном комитете по делам развития и реформ КНР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Стоимость бензина и дизельного топлива будет снижена на 160 юаней /около 23,11 долл. США/ и 155 юаней за тонну соответственно, сообщили в ведомстве.

    В соответствии с действующим в стране механизмом ценообразования, цены на нефтепродукты корректируются с учетом изменения мировых цен на сырую нефть.

    ГКРР потребовал от трех ведущих нефтяных компаний Китая - China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation и China National Offshore Oil Corporation - организовать надлежащее производство и транспортировку нефтепродуктов, чтобы обеспечить стабильность предложения на рынке.

    Автор:

    Нурумбетова Дархан

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