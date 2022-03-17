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    В КГД напомнили о сроках представления декларации о доходах и имуществе

    17 Марта 2022, 17:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 2021 года в Казахстане поэтапно вводится всеобщее декларирование, которое начинается с государственных служащих, приравненных к ним лиц, а также их супругов. В Комитете государственных доходов напомнили о сроках представления декларации в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД Министерства финансов РК.

    15 сентября 2022 года – это срок представления декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) в электронном виде.

    На бумажном носителе декларацию нужно представить не позднее 15 июля 2022 года.

    Декларация о доходах и имуществе в 2022 году представляется лицами первого этапа всеобщего декларирования, которыми в 2021 году представлена декларация об активах и обязательствах (форма 250.00).

    Для заполнения деклараций в электронном виде можно воспользоваться сервисом «Кабинет налогоплательщика» (kgd.gov.kz) и мобильным приложением «e-Salyq Аzamat».

    Физическими лицами декларации представляются по месту жительства (пребывания), а индивидуальными предпринимателями, лицами, занимающимися частной практикой – по месту нахождения.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Экономика Минфин РК Общество Налоги
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