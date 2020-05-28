В КГА не подтвердили информацию о возобновлении международных рейсов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В КГА опровергли информацию о продаже авиабилетов по международным направлениям в/из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

В Комитете гражданской авиации сообщили, учитывая международную практику применения продажи на несколько месяцев перед началом полетов, продажа билетов на международные авиарейсы не регулируется и не ограничивается.

«Реализация и приобретение авиабилетов по международным направлениям в/из Казахстана не является подтверждением возобновления международных рейсов и не гарантирует пассажиру полет по выбранному маршруту и дате рейса», - говорится в сообщении.

Возобновление регулярных пассажирских рейсов по международным направлениям зависит от эпидемиологической ситуации, ограничений на пересечение государственной границы Казахстана и иностранных государств, а также визовых требований государств.

Решение по возобновлению международного авиасообщения будет приниматься Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения Республики Казахстан, а также в зависимости от снятия ограничений на перемещение со стороны иностранных государств.