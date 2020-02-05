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    В Кении погибли 14 детей в результате массовой давки в школе

    5 Февраля 2020, 12:16

    НАЙРОБИ. КАЗИНФОРМ – 14 учеников погибли в результате давки, возникшей в здании начальной школы на западе Кении. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на bbc.com.

    Трагедия произошла в понедельник днем в начальной школе города Какамега, к северо-западу от столицы Кении города Найроби.

    «Дети покидали здание школы после окончания уроков, примерно в 17:00 по местному времени (14:00 по Гринвичу). Согласно сообщениям, давка произошла, когда ученики ринулись к выходу после окончания уроков. Около 40 учеников получили травмы, причем некоторые из них – тяжелые. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Некоторых детей отпустили домой после оказания первой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

    Министр образования Кении Джордж Магоха подтвердил представителям Citizen TV смерть 14 детей, и выразил соболезнования их родителям.

    Отмечается, что, по предварительным данным, давка в школе произошла в результате обрушения лестницы.

    Командир полиции Какамеги Дэвид Кабена сообщил местным СМИ, что по факту начато расследование.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Происшествия Африка
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