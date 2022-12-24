Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    В Кемерове при пожаре в частном доме престарелых погибли 20 человек

    24 Декабря 2022, 07:45

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Двухэтажный частный дом престарелых загорелся в городе Кемерове на Таврической улице, погибли 20 человек, двое пострадали, судьба еще семерых неизвестна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Сигнал о возгорании поступил в 22:21 мск. На момент прибытия пожарных огнем была охвачена кровля. Площадь возгорания составила 180 кв. м. Сообщение о возгорании поздно поступило в МЧС, что дало возможность развиться пожару. Ему был присвоен повышенный ранг сложности. К работам привлекли более 80 человек, 28 единиц техники.

    Пожар удалось ликвидировать, а затем потушить. Полностью выгорел второй этаж здания, там находилось 20 постояльцев. На первом этаже располагались магазины.

    По последним данным МЧС России, жертвами ЧП стали 20 человек. Судьба семи человек неизвестна. Двое пострадавших госпитализированы с ожогами и находятся в тяжелом состоянии. Еще четверо отпущены на амбулаторное лечение.

    Частный дом престарелых является незаконным. Это уже не первый пожар в домах престарелых в Кемерове. 8 января произошло возгорание на первом этаже двухэтажного пансионата «Золотой век». Были эвакуированы 48 человек, погибли четверо.

    На территории России в частных домах работает множество домов престарелых. В отношении них нельзя провести проверку пожарной безопасности, поскольку, как правило, их нет в реестрах, а в жилье пожарные инспекторы входить не имеют права.


    Фото МЧС России.
    Происшествия Россия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    93-летнюю бабушку спасли из горящего дома в Алматы
    12 человек эвакуировали при пожаре участковые в Мангистауской области
    При пожаре в общежитии в Атырауской области эвакуировали 9 человек
    В пожаре погиб шестилетний ребенок в Павлодаре
    Популярное
    1 Работник сталелитейного цеха в Таразе упал в раскаленную печь
    2 Президент принял участие в открытии мемориала «Тағзым»
    3 Мужчина погиб при столкновении двух авто в Атырау
    4 Ряд республиканских дорог закрыли в Костанайской и Акмолинской областях
    5 Наихудшее состояние дорог в РК – в ЗКО, Актюбинской и Атырауской областях – Мининдустрии РК
    Новости партнеров