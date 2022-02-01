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    В Кембридже прошла выставка сакского золота из Восточного Казахстана

    1 Февраля 2022, 17:50

    КЕМБРИДЖ. КАЗИНФОРМ – В Музее Фицуильяма при Кембриджском университете состоялось официальное закрытие выставки «Золото Великой степи». Уникальная выставка, названная британскими СМИ «международной сенсацией» и вошедшая в шестерку лучших выставок мира по версии журнала «Apollo», пробыла в Великобритании четыре месяца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Несмотря на карантинные ограничения в стране, порядка 25 тысяч человек посетили выставку, приуроченную к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

    На выставке были представлены сотни уникальных золотых артефактов, датируемых VIII-III вв. до н. э., из трех погребальных комплексов в Восточно-Казахстанской области: Берель, Шиликты и Елеке Сазы. Экспонаты позволили посетителям узнать о быте, истории и наследии саков, а также исследовать точки соприкосновения древних кочевников с современной казахской культурой.

    Выступая на церемонии закрытия, Посол Казахстана в Великобритании Ерлан Идрисов отметил, что выставка открыла международной аудитории богатую историю Казахстана и стала воплощением научного и культурного сотрудничества во имя общей цели – стремления расшифровать древние источники информации и глубже познать историю человечества.

    Директор Музея Фицуильяма Люк Сайсон, выразив благодарность за тесное сотрудничество Акиму Восточно-Казахстанской области Даниалу Ахметову, руководству Восточно-Казахстанского историко-краеведческого музея, профессорам Зайнолле Самашеву и Абдешу Толеубаеву, добавил, что в ходе выставки ученые из Кембриджского университета совместно с казахстанскими археологами вели исследования уникальных сакских артефактов. Результаты научных исследований будут представлены мировому сообществу в ближайшие месяцы. Он также отметил, что выставка и сопутствующие ей исследования заложили прочный фундамент для углубления сотрудничества между научными сообществами Казахстана и Великобритании.

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    МИД РК История Казахстана Великобритания
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