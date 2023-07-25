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    В KEGOC назвали причину аварии на МАЭК и Атырауском НПЗ

    25 Июля 2023, 21:49

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В АО «KEGOC» объяснили причину аварийной остановки на электростанции Мангистауского атомного энергетического комбината 3 июля, передает МИА «Казинформ».

    К отключению крупного блока ТЭС МАЭК 3 июля привел высокий износ генерирующего оборудования. Как отметили в компании, релейная защита и противоаварийная автоматика АО «KEGOC» отработали в штатном режиме. Это защитило и не позволило произойти полному погашению Атырауского и Мангистауского энергоузлов.

    Слаженные действия персонала АО «KEGOC» позволили в кратчайшие сроки восстановить нормальную схему работы. Меньше чем за час с Западной зоной ЕЭС Казахстана был синхронизирован Атырауский энергоузел, а немного позднее – Мангистауский.

    «Анализ аварийной ситуации показал необходимость проведения модернизации и реконструкции действующих электростанций, усиления внешнего электроснабжения Атырауского нефтеперерабатывающего завода и строительства новых современных энергоисточников», - добавили в компании.

    АО «Самұрық-Қазына» держит на особом контроле завершение проекта компании KEGOC по усилению электрической сети Западной энергетической зоны со строительством воздушной линии 220 кВ протяженностью 770 км, расширением существующих подстанций 220 кВ и строительством одной распределительной подстанции 220 кВ. Полностью проект планируется завершить в декабре текущего года. В результате пропускная способность транзита увеличится на участке «Уральск-Атырау» - в два раза, на участке «Атырау-Мангистау» - в четыре раза, что значительно усилит надежность электроснабжения потребителей Западной зоны.

    Напомним, 3 июля в 18:23 произошло отключение блока ТЭС МАЭК. Суммарный объем ограничений в момент остановки составил 18% от общего электропотребления - 271 МВт (на Атырауском энергоузле – 158 МВт, на Мангыстауском – 113 МВт). В результате возникли значительные возмущения в режиме работы энергосистемы с внезапным снижением частоты с 50 Гц до 46,5 Гц и нарушением нормальной работы Атырауского и Мангистауского энергоузлов.

    Ситуацию усугубило аварийное отключение на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, где электроснабжение не соответствует требованиям надежности электроснабжения для потребителей 1-й категории электроприемников, а также особой группы электроприемников в результате неисполнения требований технических условий, выданных АО «KEGOC» в 2012 году.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Энергетика Атырауская область Происшествия Регионы Казахстана Атырау
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