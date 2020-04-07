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    В КЧС прокомментировали видео с подтоплениями жилых домов

    7 Апреля 2020, 17:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области не зарегистрировано подтоплений жилых домов. Об этом в ходе онлайн-брифинга в Instagram сообщил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Под водой населенных пунктов в Акмолинской области нет и подтоплений жилых домов не зарегистрировано», - заверил Владимир Беккер.

    Он также отметил, что распространяемые видео в социальных сетях не из Акмолинской области.

    «То, что вы сморите в Интернете, там другой вопрос, это в Экибастузе Павлодарской области. Это не паводок и не половодье, это грунтовые воды. Я думаю, там разберутся, но это не паводковые мероприятия, которые не были проведены и в результате чего произошло подтопление», - пояснил Владимир Беккер.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Паводок
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