В КЧС напомнили о правилах безопасности во время праздника Крещение Господне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приближается христианский праздник Крещение Господне, когда все желающие будут принимать участие в крещенском купании 19 января 2020 года. В этой связи Комитет по ЧС МВД РК напоминает населению о соблюдении правил безопасности поведения на водоёмах, передает МИА «Казинформ».

Во избежание несчастных случаев, КЧС МВД РК предупреждает о том, что опасно принимать участие в крещенском купании:

- детям;

- людям, не имеющим опыта закаливания;

- людям преклонного возраста;

- людям с ослабленным здоровьем;

- людям в нетрезвом состоянии и с похмельным синдромом.

Следует помнить:

Погружаясь в ледяную воду, человек подвергает свой организм сильнейшему стрессу. От резкого перепада температуры и давления может произойти остановка дыхания и сердца, спазм сосудов, который может повлечь за собой обморок. Обморок в воде – это летальный исход, если в течение 3-5 минут не выполнить спасательные и реанимационные процедуры. А купание в необорудованной проруби опасно еще и тем, что течением человека может унести под лед, и тогда пострадавшего ждет не только неминуемая смерть, но даже поиски в водолазном снаряжении иногда не смогут принести положительных результатов, т.к. препятствием будет служить ледяной покров на водоеме.

В этой связи спасатели предупреждают, если вы решили принять обряд крещенского купания, не следует пренебрегать мерами предосторожности: купайтесь только в специально оборудованных и охраняемых местах, там, где вам, в случае необходимости, смогут оказать своевременную квалифицированную помощь.

Для тех, кто планирует на Крещение купаться в проруби, рекомендуется соблюдать следующие правила:

- перед купанием в проруби желательно разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

- для безопасности перед входом в прорубь нужно надеть шлепанцы или носки;

- перед погружением глубоко вдохнуть и, задержав дыхание, окунаться в воду;

- прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, т.к. это увеличивает потерю тепла и может привести к шоку от холода;

- нужно помнить, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание;

- опасно находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;

- если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь;

- желательно, чтобы у выхода из проруби купающегося кто-нибудь встречал с полотенцем и халатом;

- после купания нужно растереть себя и ребенка махровым полотенцем и надеть сухую одежду;

- для профилактики после купания полезно выпить горячий чай, лучше всего из целебных трав, ягод и фруктов.

Кроме этого, в КЧС обратили внимание на соблюдение требований правил безопасности на водоемах, в зимний период, в первую очередь:

- не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости;

- не выходить на тонкие и неокрепшие участки льда;

- не собираться группами на отдельных участках льда;

- не приближаться к промоинам, трещинам, прорубям во льду;

- не выезжать на автомобилях за пределы переправ.

Участникам подледной ловли рыбы осуществлять ее только при наличии индивидуальных спасательных средств.



