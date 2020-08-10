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    В КазНУ им. аль-Фараби презентовали зал Абая

    10 Августа 2020, 17:28

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Впервые в Казахстане 10 августа отмечается День Абая. В год 175-летия великого казахского мыслителя, поэта и просветителя в Казахском национальном университете имени аль-Фараби состоялась презентация тематического зала, передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу вуза.

    В своей статье «Абай – рухани реформатор» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил: «Мы должны представить миру Абая как гения, жившего в ХІХ веке, но говорившего категориями ХХІ века. В то же время мы обязаны пропагандировать его как духовного реформатора, оказавшего огромное влияние на возрождение национального самосознания казахского народа. Каждый гражданин нашей страны должен гордиться Абаем!».

    В рамках празднования юбилея великого поэта в Научной библиотеке КазНУ открылся новый тематический зал, в нем представлены специальные экспозиции, посвященные Абаю Кунанбаеву, а также картинная галерея раскрывающая жизнь и творчество поэта. На центральном полотне он изображен на фоне степи и гор в белом одеянии, что говорит о чистоте его души и помыслов, показывает величие Абая, его неразрывную связь с родной землей.

    «Зал рассчитан на 80 посадочных мест и оборудован современным аудио-, видеооборудованием, здесь можно проводить лекции для студентов, встречи, конференции и другие научные мероприятия. Кроме того, здесь развернута постоянно действующая выставка произведений Абая, в том числе редких изданий. Также собрана полная коллекция аудио, видеоматериалов о нем и его трудах», - отметила во время презентации директор библиотеки Калима Толеубаева.

    На мероприятии также был представлен полный сборник произведений великого поэта, изданного совместно Международным клубом Абая и КазНУ. О работе над его выпуском рассказал известный казахский писатель, драматург и издатель Роллан Сейсенбаев. Он отметил, что в десятитомник вошли сочинения переведенные на русский, английский, французский и немецкий языки. Отдельный том сборника – «Слово об Абае» полностью посвящен высказываниям об Абае литераторов, поэтов, писателей, учёных с мировым именем.

    «В этом году мир отмечает две замечательные даты – 1150 лет великого мыслителя Аль-Фараби и 175 лет непревзойденного поэта Абая. Щедрая казахская земля подарила человечеству великих сынов, известных своими духовным и творческим наследием далеко за ее пределами. Совсем недавно в КазНУ был открыт центр аль-Фараби, сегодня – зал Абая. Благодаря этому они стали еще ближе к нам, ближе к молодому поколению, что вселяет уверенность в наше духовное возрождение», - сказал Роллан Сейсенбаев.

    Как отметил Глава государства – важно проводить мероприятия, посвященные Абаю, для того, чтобы мы развивали свое сознание, кругозор, и развивались духовно. В его наследии ярко отражены характер и национальные самосознание, традиции и дух казахского народа. Его идеи о стремлении к совершенствованию, чистоте помыслов и души человека должны стать важным ориентиром для каждого казахстанца.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Вузы Абай
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