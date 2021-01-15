В КазНУ им. аль-Фараби опровергли информацию о продаже земли университета частному лицу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и ряде средств массовой информации опубликована информация о якобы продаже руководством КазНУ земельных участков университета частному лицу. Ранее вуз представил общественности свою позицию по данному вопросу и официально опроверг причастность к каким-либо незаконным действиям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт университета.

Учитывая большой общественный резонанс, эта ситуация была рассмотрена на расширенном заседании Ученого Совета университета, где было высказано единое мнение о недопустимости голословных обвинений, дискредитирующих КазНУ и его руководство. Также этот вопрос был рассмотрен в ходе первого заседания Совета директоров КазНУ им. аль-Фараби.

«Необходимо отметить, что при проверке копий документов, представленных авторами публикаций в социальных сетях М.Козачковым и Б.Базарбек, было установлено, что на титульном листе землеустроительного проекта от 8.08.2017 г., в котором в качестве разработчика проекта указано ТОО «Geo Audit Company», подписи от имени университета являются поддельными, на них отсутствуют должность и ФИО подписывающего, а также гербовая печать КазНУ им. аль-Фараби. Тоже самое установлено на заявлении от 8.08.2017 года на разработку землеустроительного проекта на имя директора ТОО «Geo Audit Company» О.Базарбай и заявлении от 16.08.2017 г. на имя руководителя Управления земельных отношений г.Алматы А.Ж.Ахметова об утверждении землеустроительного проекта для подготовки проекта постановления акимата.

Официально заявляем, что университет и его должностные лица никаких обращений и документов касательно отчуждения земельных участков не подавали и не подписывали. Кроме того, КазНУ в 2017 году являлся Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, а не коммунальным государственным учреждением как указано в протоколе №28 заседания комиссии по предоставлению земельных участков в г.Алматы от 3.08.2017 г., следовательно, в соответствие с действующим законодательством РК данный вопрос вообще не имел права быть вынесенным на рассмотрение комиссии», - говорится в сообщении университета.

Вместе с тем, в продолжающейся информационной атаке на университет вышеназванные авторы пытаются представить письмо №9-9-2362 от 1.08.2017 г. за подписью первого проректора КазНУ М.Буркитбаева как основание для отчуждения земельного участка самим вузом. Эта еще одна неубедительная и «притянутая» попытка обвинить руководство вуза в действиях, которое оно не совершало.

«В этой связи, официально сообщаем, что вышеуказанное письмо было написано в контексте событий, имевших место летом 2017 года. Как известно, в феврале 2017 года акиматом г.Алматы была инициирована программа «Город без заборов». 6 июня 2017 г. в адрес КазНУ поступило уведомление Управления по контролю за использованием и охраной земель г.Алматы о проведении внеплановой проверки на предмет соблюдения земельного законодательства, а 12 июня был получен акт о назначении проверки. В ходе проверки было установлено, что фактически занимаемая КазНУ им. аль-Фараби территория не соответствует границам, указанным в идентификационном документе. В акте о результатах проверки от 14.06.2017 г. и протоколе №198 от 14.06.2017 г. за подписью государственного инспектора отдела государственного контроля за использованием и охраной земель А.Болганбаева было указано о превышении занимаемой КазНУ площади в пределах 0,7 га. В дополнение к этому также было вынесено предписание №370 о необходимости устранения нарушения в срок до 19 июля 2017 г.

Письмо за подписью первого проректора М.Буркитбаева от 1.08.2017 г. было написано именно в связи с вышеуказанной проверкой и необходимостью исполнения предписания, поэтому в нем была указана просьба откорректировать границы земельного участка КазНУ им. аль-Фараби. Иного умысла, в том числе продажи, разделения или отчуждения земельного участка университета содержание письма не несло и не могло нести в силу вышеперечисленных фактов.

Еще раз официально заявляем, что представители КазНУ им. аль-Фараби не принимали участие в разработке каких-либо документов по отчуждению земельных участков в 2017 году», - сказано на сайте высшего учебного заведения.

На основании вышеизложенного, в дополнение к ранее направленным заявлениям в прокуратуру и департамент полиции г.Алматы, университет 8 января 2021 г. подал заявление в департамент полиции о принятии соответствующих процессуальных действий в отношении директора ТОО «Geo Audit Company» О.Базарбай и других неустановленных лиц за мошенничество и иные противоправные действия.

«Считаем, что данная ситуация должна решаться в правовом поле», - говорится в тексте на сайте университета.