В КазНУ дан старт челленджу «Қайырымды қоғам»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Студенты КазНУ им. аль-Фараби провели грандиозный флешмоб, запустив челлендж «Қайырымды қоғам», цель которого сделать общество, как говорил аль-Фараби, добродетельным. Об этом передает МИА «Казинформ».

В кампусе университета перед памятником великого мыслителя, 1150-летие со дня рождения которого отмечает весь мир под эгидой ЮНЕСКО, собралось более 5 тыс. студентов разных факультетов. Беспрецедентный проект дал старт эстафете добрых дел в стране, чтобы напомнить нам о ценностях, которые аль-Фараби считал главными для человечества: доброте, порядочности, честности и справедливости.

В челлендже может принять любой желающий. Для этого достаточно опубликовать пост, фотографии или видеоролик в социальных сетях о добрых поступках, добродетельных и благих делах. Организаторы челленджа «Қайырымды қоғам» предлагают передавать эстафету и сопровождать ее хэштегом #AlFarabiQQ.

«Великий аль-Фараби говорил, что «счастье – это цель, которая достигается добродетельными поступками». Каждому человеку под силу совершать благие дела и делать счастливее себя и окружающих. Если каждый из нас будет стремиться к самосовершенствованию и свершению хороших поступков, вместе мы сможем превратить Казахстан в успешную, добродетельную страну – нацию сильных и ответственных людей», - отметил студент второго курса Хасан Нурсат, принявший участие в флешмобе.

Проект нацелен на развитие волонтерского движения среди молодежи, укреплению социальной солидарности и организации инициативных групп по решению не только глобальных проблем, но и местных сообществ, оказанию помощи конкретным людям. Студенты КазНУ уже включились в челлендж, совершая добрые дела, они передают эстафету в разные вузы страны, ближнего и дальнего зарубежья.

Инициаторы челленджа считают, что участие в нем позволит заполнить медиапространство позитивным контентом и напомнить о том, как важно быть неравнодушным, реальными делами и поступками помогать людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, проявляя милосердие и сочувствие друг к другу.