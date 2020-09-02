В КазНУ была принята комплексная дорожная карта по реализации Послания

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В КазНУ имени аль-Фараби на расширенном заседании ученого совета состоялось обсуждение Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, определяющее основные векторы реформ и дальнейшего поступательного социально-экономического и политического развития страны в современных условиях, передает МИА «Казинформ».

Важные и конкретные поручения Главы государства направлены, прежде всего, на реализацию анти- и посткризисных мер и повышение уровня благосостояния народа. Ректор КазНУ академик Галым Мутанов отметил, что в Послании особое внимание Президент уделил дальнейшей диверсификации экономики, повышению конкуренции, развитию малого и среднего бизнеса, мощной социальной поддержке, которая необходима населению в сложный период пандемии.

Он подчеркнул, что в поле пристального внимания Президента остаются качественный рост человеческого капитала через поддержку образования, науки и здравоохранения. Важные задачи в условиях распространения пандемии ставятся в Послании перед системой образования. Президент поручил разработать Концепцию непрерывного образования, активно внедрять альтернативные варианты обучения и сертификацию профессиональных навыков, повысить ответственность высших учебных заведений за качество подготовки специалистов. Руководитель КазНУ отметил, что в этой связи стоит задача вывести созданную университетом платформу открытого образования moocs.kz на качественно новый международный конкурентоспособный уровень.

Как отметил Президент, в профессиональном образовании ставка должна делаться на подготовку новой волны предпринимателей. Поэтому предмет «Основы предпринимательства» должен изучаться на всех уровнях образования – от школ до вузов. Сегодня в КазНУ действуют более 20 студенческих бизнес-инкубаторов, где реализуются 75 студенческих стартапов и инновационных проектов. Траектория обучения направлена на то, чтобы по окончании университета выпускники не искали работу, а сами создавали новые рабочие места путем открытия малых инновационных предприятий.

Приоритетной сферой в Послании обозначено здравоохранение. Пандемия коронавируса выявила системные проблемы в медицине, в том числе и дефицит профессиональных кадров. Касым-Жомарт Кемелевич поручил на основе долгосрочного прогноза обеспечить подготовку кадров для медучреждений. Следует отметить, что КазНУ активно работает в этом направлении и в партнерстве с ведущими зарубежными вузами осуществляет подготовку специалистов на медицинском факультете, впервые созданном на базе классического университета.

Выступившие на онлайн-заседании Ученого совета преподаватели и ученые, поддерживая Президента, отметили, что Послание – это своевременная и тщательно выверенная стратегия, которая даст мощный импульс проводимым реформам. Реализация комплексных мер, предположенных Главой государства, позволит обеспечить устойчивое развитие страны на современном этапе и занять достойное место в мировом сообществе.

По итогам обсуждения на Ученом совете КазНУ была принята комплексная дорожная карта по реализации Послания. Она предусматривает выполнение поручений Президента, в том числе по внедрению результатов научных исследований в реальный сектор, развитию «зеленой» экономики и IT-сферы, обеспечению в условиях пандемии качественного образования и формирования у обучающихся высоких профессиональных компетенций, социальной поддержке студентов и преподавателей.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.



