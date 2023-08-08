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    В КазНИИСА рассказали о первых экспериментальных сейсмоиспытаниях в урочище Медео

    8 Августа 2023, 09:55

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во второе воскресенье августа в Казахстане отмечается День строителя. В преддверии профессионального праздника в Казахском научно-исследовательском институте строительства и архитектуры поделились архивными данными о результатах экспериментальных исследований, выполненных выдающимися учеными института, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Под руководством академика Толеубая Жунусова впервые в республике проводились уникальные исследования о поведении кирпичных зданий с несущими стенами в условиях сильного динамического воздействия. В процессе исследований выявлено, что жилые строения, построенные в Алматы в 60-ые годы 20 века, требуют усиления.

    Для получения необходимых данных на базе ВГК «Медео» в 1966 и 1967 годах были проведены динамические испытания объектов городской застройки путем организации серии мощных взрывов, необходимых для строительства селезащитной плотины в ущелье реки Малая Алматинка.

    В результате было установлено, что 3-4-этажные кирпичные здания серии 308 не отвечали требованиям действующих строительных норм и их фактическая сейсмостойкость не превышает 7 баллов.

    Здания подлежали усилению. Кроме того, в следующих нормативных документах была существенно понижена этажность зданий с несущими кирпичными стенами в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов.

    В 9-балльных зонах высота зданий не должна была превышать 2 этажа, в 8-балльных – 3, в 7-балльных – 4 этажа. А в 10-ти балльных зонах строительство зданий с несущими кирпичными стенами было вовсе запрещено.

    Так высокая сейсмичность региона внесла свои коррективы: дома начали усилять, а конструкцию ВГК «Медео» сделали монолитной, с устойчивым фасадом. В целом, за время работы спорткомплекса было проведено несколько реконструкций, специалисты АО «КазНИИСА» проводили работы по оценке состояния и сейсмостойкости несущих конструкций «Медео», разрабатывались необходимые рекомендации.

    Стоит отметить, что ВГК «Медео» - это одно из уникальных сооружений Алматы с самой большой площадью искусственного ледового поля. На высокогорном катке было установлено свыше 200 мировых рекордов. Сегодня данный объект является государственным памятником градостроительства и архитектуры республиканского значения.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Алматинская область Строительство Землетрясение
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