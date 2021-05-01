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    В каждом узоре есть своя философия  - победительница проекта «100 новых лиц Казахстана»

    1 Мая 2021, 15:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актюбинский дизайнер в четвертом поколении Малика Дуйсенбаева стала победительницей проекта «100 новых лиц Казахстана». По ее словам, каждый узор несет свою философию, поэтому народный своеобразный стиль актуально использовать в дизайнерских работах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Малика Дуйсенбаева прославилась как модельер праздничной и современной одежды в национальном стиле. Она является членом Совета деловых женщин, организатором международных показов, соорганизатором республиканского конкурса Business Lady Kazakhstan.

    Также она дизайнер, модельер в четвертом поколении. Вся ее родословная занималась искусством, в частности по направлению дизайна. Сейчас дочка Малики продолжила дело матери, семьи.

    «Я работаю в этническом направлении. Этническая одежда связывает не только куски ткани, но и культуру в целом», - отметила дизайнер.

    Малика Дуйсенбаева стала победительницей проекта «100 новых лиц Казахстана» в направлении культуры и спорта.

    «Такие проекты должны реализовываться. Они дают мотивацию тем, кто только в начале пути покорения своей мечты. В этом мире нет ничего невозможного: можно стать профессионалом своего дела и быть примером для молодых дизайнеров», - считает дизайнер.

    Девушка при моделировании одежды умело сочетает традиционный и современный стиль.

    «Каждый узор несет свою философию. Об этом мы не должны забывать. Езжу по регионам Казахстана, стараюсь понять, какой посыл несут наш головной убор и национальная одежда. В казахской одежде очень много философии. Поэтому хочется, чтобы подрастающее поколение не забывали наши корни. Ведь, чем крепче корни, тем сильнее и мудрее будет наше поколение», - подчеркнула модельер.

    Отметим, что в 2017 году Малика Дуйсенбаева стала победителем на конкурсе дизайнеров среди представителей из более 85 стран. Среди особых наград - титул дизайнера «Платье года Казахстана 2016».

    Среди клиентов мастерицы - эстрадные исполнители, участники различных конкурсов, молодые невесты и все те, кто ценит качество работы девушки, ее умение передать национальный колорит в современной обработке.

    В завершение беседы дизайнер отметила, что нельзя останавливаться на достигнутом, нужно и дальше продвигать культуру, национальные ценности.

    Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей проекта «100 новых лиц Казахстана» и отметил, что они своим талантом сумели завоевать признание народа и внесли вклад в развитие государства. С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Лица Казахстана 100 новых лиц Казахстана Общество
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