В каждом третьем селе Казахстана медорганизациям требуется капитальный ремонт – Али Бектаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Али Бектаев в ходе внеочередного XVIII съезда партии поднял проблемы села, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Аул является колыбелью наших национальных ценностей, основа и начало нашего богатства и благополучия. Выросший в ауле человек обязан почитать и уважать родную землю. К сожалению, мы сегодня не можем сказать, что у нас в селах комфортно жить», - сказал Али Бектаев.

Спикер добавил, если бы в аулах была налажена жизнь, народ массово не переезжал бы в города. В стране в последние два года реализуется проект «Ауыл – ел бесігі». Однако этого не достаточно для налаживания инфраструктуры сел. Нет скоординированной работы в этом вопросе между госорганами, очень низка эффективность использования выделяемых средств.

«Мы живем в век бурного развития технологий. Однако до сих пор у нас не решен вопрос обеспечения питьевой водой сельских населенных пунктов. Жители некоторых наших аулов хотя и живут в XXI веке, но все еще вынуждены возить воду на бричках. Качество дорог не выдерживает никакой критики», - подчеркнул Али Бектаев.

Было отмечено, что Министерство национальной экономики провело анализ в целях выявления потребностей сельских населенных пунктов. По его результатам выявлено, что в каждом пятом селе школы и детские сады, а в каждом третьем селе медицинские организации требуют капитального ремонта.

«Чиновники взяли в привычку то, что если снижается численность населения, то закрывают объекты образования и здравоохранения», - добавил Али Бектаев.