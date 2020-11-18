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    В каждом третьем селе Казахстана медорганизациям требуется капитальный ремонт – Али Бектаев

    18 Ноября 2020, 12:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Али Бектаев в ходе внеочередного XVIII съезда партии поднял проблемы села, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Аул является колыбелью наших национальных ценностей, основа и начало нашего богатства и благополучия. Выросший в ауле человек обязан почитать и уважать родную землю. К сожалению, мы сегодня не можем сказать, что у нас в селах комфортно жить», - сказал Али Бектаев.

    Спикер добавил, если бы в аулах была налажена жизнь, народ массово не переезжал бы в города. В стране в последние два года реализуется проект «Ауыл – ел бесігі». Однако этого не достаточно для налаживания инфраструктуры сел. Нет скоординированной работы в этом вопросе между госорганами, очень низка эффективность использования выделяемых средств.

    «Мы живем в век бурного развития технологий. Однако до сих пор у нас не решен вопрос обеспечения питьевой водой сельских населенных пунктов. Жители некоторых наших аулов хотя и живут в XXI веке, но все еще вынуждены возить воду на бричках. Качество дорог не выдерживает никакой критики», - подчеркнул Али Бектаев.

    Было отмечено, что Министерство национальной экономики провело анализ в целях выявления потребностей сельских населенных пунктов. По его результатам выявлено, что в каждом пятом селе школы и детские сады, а в каждом третьем селе медицинские организации требуют капитального ремонта.

    «Чиновники взяли в привычку то, что если снижается численность населения, то закрывают объекты образования и здравоохранения», - добавил Али Бектаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

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