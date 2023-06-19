В Казатомпроме произошли изменения в составе совета директоров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Марк Кэшер покидает пост независимого директора совета директоров Казатомпрома c 19 июня согласно поданному им уведомлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Национальная атомная компания «Казатомпром».

«Я хотел бы поблагодарить Марка Кэшера за его значительный вклад в успех, достигнутый Казатомпромом на мировом урановом рынке. Его опыт был бесценен, и я хотел бы пожелать ему успехов в дальнейшей работе», – сказал председатель совета директоров Казатомпрома Нил Лонгфэллоу.

Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана, пропорционально долям участия компании, в размере около 22% от совокупной мировой первичной добычи урана в 2022 году. Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. Казатомпром вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 месторождений, объединенных в 14 уранодобывающих предприятий. Все уранодобывающие предприятия расположены на территории Республики Казахстан и при добыче урана применяют технологию подземного скважинного выщелачивания. Ценные бумаги Казатомпрома размещены на Лондонской фондовой бирже, бирже Astana International Exchange и на Казахстанской фондовой бирже.