Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    В Казатомпроме произошли изменения в составе совета директоров

    19 Июня 2023, 17:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Марк Кэшер покидает пост независимого директора совета директоров Казатомпрома c 19 июня согласно поданному им уведомлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Национальная атомная компания «Казатомпром».

    «Я хотел бы поблагодарить Марка Кэшера за его значительный вклад в успех, достигнутый Казатомпромом на мировом урановом рынке. Его опыт был бесценен, и я хотел бы пожелать ему успехов в дальнейшей работе», – сказал председатель совета директоров Казатомпрома Нил Лонгфэллоу.

    Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана, пропорционально долям участия компании, в размере около 22% от совокупной мировой первичной добычи урана в 2022 году. Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. Казатомпром вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 месторождений, объединенных в 14 уранодобывающих предприятий. Все уранодобывающие предприятия расположены на территории Республики Казахстан и при добыче урана применяют технологию подземного скважинного выщелачивания. Ценные бумаги Казатомпрома размещены на Лондонской фондовой бирже, бирже Astana International Exchange и на Казахстанской фондовой бирже.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Отставки Казатомпром
    Новости по теме
    Новости по теме
    348 млрд тенге составил чистый доход собственников Казатомпрома за 2022 год
    Казатомпром сообщил о кадровых перестановках в компании
    Новый совет директоров избрали в Казатомпроме
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT