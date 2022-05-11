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    В казармах осуществляется видеонаблюдение - Минобороны об отношениях солдат в армии

    11 Мая 2022, 12:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По факту гибели солдата-срочника из Мангистауской области Алибека Калбая ведется расследование, сообщили в Министерстве обороны РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как напомнил заместитель министра обороны Султан Камалетдинов, подозреваемый в гибели солдата является сослуживцем, который недавно пришел на службу. По факту смерти на сегодня ведется расследование.

    «Я сейчас не могу ответить, какие у них были взаимоотношения. Они были призваны из западных регионов - из Атырауской и Мангистауской областей», - сказал Султан Камалетдинов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Мажилиса.

    «Мы принимаем меры. В Вооруженных силах очень много различных мероприятий проводится, как организационных, так и технических. Осуществляется постоянный контроль. У нас в каждой части, подразделении - психологи, которые ведут психологическое наблюдение. В воинских подразделениях постоянно осуществляется контроль командирами различных степеней. Введена такая практика, как «Жауынгер», «Дос», когда один товарищ отвечает за другого», - отметил Султан Камалетдинов.

    По его словам, технически сейчас осуществляется видеонаблюдение в казармах.

    «Кроме того, это воспитательная работа с личным составом. Но если молодого человека в течение 18 лет воспитывали в семье, то за один год, вы извините, мы его не воспитаем. Наша главная задача - дать ему азы воинской профессии, чтобы он научился защищать Родину. Его воспитывали в детском саду, в школе, и самое главное - в семье», - считает замминистра обороны.

    22 апреля 2022 года в Военном госпитале пгт. Гвардейский скончался рядовой срочной службы Алибек Калбай из Мангистауской области.

    Позже стало известно, что межведомственной следственно-оперативной группой Южного регионального военно-следственного управления МВД РК был задержан подозреваемый по уголовному делу о гибели военнослужащего срочника.

    В Минобороны сообщали, что прижизненных травм и гематом у Алибека Калбая обнаружено не было.

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил компетентным органам провести оперативное и тщательное расследование гибели солдата в Жамбылской области.

    Также сообщалось, что семье погибшего солдата Алибека Калбая предусмотрена материальная помощь в размере 500 МРП (1 млн 531 тыс. 590 тенге), а на погребение - в размере 80 МРП (245 040 тенге).

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Жамбылская область Происшествия Армия Регионы Казахстана Минобороны РК
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