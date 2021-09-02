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    В «Қазақстан Ғарыш Сапары» новое назначение

    2 Сентября 2021, 20:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советом директоров АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» избран новый заместитель Председателя Правления, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу национальной компании.

    Заместителем Председателя Правления АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» стал Максат Садвакасов, который приступил к своим обязанностям с 1 сентября текущего года.

    М. Садвакасов 1981 года рождения, уроженец Восточно-Казахстанской области. Имеет два высших образования по специальностям: экономист-финансист и юрист-правовед. Женат, воспитывает троих детей.

    До этого назначения занимал должность управляющего директора КФ «Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub». Обладает большим опытом работы на руководящих должностях в квазигосударственном секторе.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Назначения Другие государственные органы
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