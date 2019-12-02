В «Казахстанской Лапландии» в Бурабае открылся новый зимний сезон

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 1 декабря, в День Первого Президента РК, состоялось открытие зимнего сезона в сказочно-ледовом городке «Казахстанская Лапландия» в Бурабае, передает МИА «Казинформ».

В резиденции Санта-Клауса в Бурабае можно прокатиться на санях, запряженных оленями и хаски, покататься на коньках. Прочувствовать атмосферу волшебства в канун Нового года помогут хозяин резиденции Санта, эльфы и другие сказочные герои. К слову, с ними можно будет сделать памятные фотографии.





Стоит отметить, что «Казахстанская Лапландия» становится излюбленным местом отдыха не только детей, но и взрослых. Ежегодно этот туристический объект посещают тысячи людей. Маленькие казахстанцы могут слать письма Санте всю зиму и быть уверенными, что обязательно получат ответ.









По доброй традиции на открытии резиденции Санты в этом году побывали дети из различных регионов страны. И организаторам было чем удивить и порадовать своих гостей. Но сезон только начался, а, значит, всё самое интересное - впереди.