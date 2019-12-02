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В «Казахстанской Лапландии» в Бурабае открылся новый зимний сезон

2 Декабря 2019 09:15
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В «Казахстанской Лапландии» в Бурабае открылся новый зимний сезон

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 1 декабря, в День Первого Президента РК, состоялось открытие зимнего сезона в сказочно-ледовом городке «Казахстанская Лапландия» в Бурабае, передает МИА «Казинформ».

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В резиденции Санта-Клауса в Бурабае можно прокатиться на санях, запряженных оленями и хаски, покататься на коньках. Прочувствовать атмосферу волшебства в канун Нового года помогут хозяин резиденции Санта, эльфы и другие сказочные герои. К слову, с ними можно будет сделать памятные фотографии.


Стоит отметить, что «Казахстанская Лапландия» становится излюбленным местом отдыха не только детей, но и взрослых. Ежегодно этот туристический объект посещают тысячи людей. Маленькие казахстанцы могут слать письма Санте всю зиму и быть уверенными, что обязательно получат ответ.



По доброй традиции на открытии резиденции Санты в этом году побывали дети из различных регионов страны. И организаторам было чем удивить и порадовать своих гостей. Но сезон только начался, а, значит, всё самое интересное - впереди.
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Ключевые слова: Акмолинская область, Туризм,
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Автор:

Багдат Хасенова

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