В казахстанских вузах за три года в 15 раз увеличили количество грантов по специальности «Социальная работа»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве образования и науки Республики Казахстан объясняют рост количества грантов увеличением значимости профессии социального работника и нехваткой профессиональных кадров, готовых решать вопросы социальной защиты и поддержки различных категорий населения. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления содержания и интернационализации высшего образования департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Индиры Абилмажиновой, в целом подготовку кадров по направлению «Социальная работа» осуществляют 17 казахстанских высших учебных заведений.

«Ежегодно растет количество грантов для подготовки кадров по данному направлению. К примеру, если в 2019 году было выделено 35 грантов, в прошлом году 163 гранта, а в этом учебном году было выделено уже 420 грантов. С 2018 года расширена академическая самостоятельность вузов. Они самостоятельно разрабатывают образовательные программы с учетом требований работодателей. Для повышения качества программ сейчас нами планируется усиление состава экспертов с привлечением специалистов из отраслевых ассоциаций работодателей, экспертов по инклюзии и международных экспертов», — отметила руководитель управления.

По словам Индиры Абилмажиновой, в высших учебных заведениях ведется постоянная работа по пересмотру содержания образовательных программ. Важной становится задача формирования узких специалистов, ориентированных на работу с конкретной группой населения. Появление таких специалистов будет способствовать фундаментальным и прикладным исследованиям в области теории и практики социальной работы, а также внедрению инновационных методов обучения.

«Необходима организация обучения студентов с одновременным прохождением профессиональной практики на базе конкретных организаций. Требуется широкое привлечение специалистов-практиков, в том числе для разработки образовательных программ, направленных на получение студентами ключевых компетенций и формирование у них гибких профессиональных навыков, а также навыков проведения исследований. Важны дискуссионные площадки, где преподаватели могут обмениваться опытом, лучшими практиками преподавания и обучения», — пояснила она.

Исполнительный директор РОО «Национальный альянс профессиональных социальных работников» Динара Есимова говорит, что на данный момент много усилий вложено в защиту, продвижение и институализацию важной для общества профессии социального работника. Национальный альянс профессиональных социальных работников совместно с Евразийским национальным университетом имени Л.Н. Гумилева, ЮНИСЕФ и Министерством труда и социальной защиты населения РК реализуют совместный проект по укреплению национальных учебных планов по подготовке и повышению квалификации специалистов по социальной работе основным компетенциям взаимодействия и сотрудничества с сообществом с целью изменения социальных норм поведения.

«В нашем уставе прописана задача по поддержке образования на всех уровнях бакалавриата, магистратуры и докторантуры PhD, поэтому мы большое внимание уделяем высшему образованию. В ближайшие годы нужно поддерживать, подталкивать коллег, чтобы открывались кафедры социальной работы, факультеты, школы социальной работы. Мы хотим, чтобы наш альянс увеличился, потому что есть очень большой запрос у общества. Мы участвуем в рабочих группах в Мажилисе. Нужны эксперты по социальной работе в разработке законопроектов и нужно их готовить вот как раз из контента нашего высшего образования, тех программ, которые мы сейчас разрабатываем и поддерживаем», - подчеркнула Динара Есимова.

Старший преподаватель кафедры социологии Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева Динара Досмурзаева рассказала, что в рамках реализуемого совместного проекта были обсуждены учебные модули по базовой социальной работе в образовательных программах вузов, которые ведут подготовку по образовательным программам «Социальная работа», «Социальная педагогика и самопознание», «Психология», а также «Психология и педагогика».

«В рамках проекта мы провели анализ образовательных программ по социальной работе в реестре образовательных программ. Были разработаны учебные модули по базовой социальной работе, которые соответствуют девяти международным компетенциям социального работника. В январе-феврале 2021 года был проведен тренинг. По результатам были получены акты внедрения учебных модулей в образовательные программы. Вузы, которые участвовали в программе, внедрили в свои образовательные программы предложенные нами учебные модули», — сообщила она.

Заведующая кафедрой социальной работы и социально-политических дисциплин

Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза Мадина Абдакимова рассказала, что благодаря проекту в их высшем учебном заведении появилась новая обучающая программа.

«Очень ощутимо за последние два года оживилась работа, в целом отношение к социальной работе меняется в обществе как у рядового обывателя, так и у вышестоящих структур. Мы для себя получили много полезного и актуального. Мы поставили перед собой цель - актуализировать действующие образовательные программы и внедрили новую программу «Кейс-менеджмент в социальной работе». Определенные инструменты мы отрабатывали в процессе практической работы с преподавателем. Это дает нам хорошие результаты в плане подготовки наших будущих социальных работников», — заявила Мадина Абдакимова.

Елена Кузнецова