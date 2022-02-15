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    В Казахстане займутся демонополизацией строительного рынка

    15 Февраля 2022, 13:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане займутся демонополизацией строительного рынка. Об этом заявил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все сказанное будет являться работой Агентства во исполнение поручения Главы государства по демонополизации строительного рынка, по итогам которого будет разработан пакет комплексных мер с внесением соответствующих законодательных изменений», - сказал Серик Жумангарин.

    Изменения коснутся:

    - законодательства о долевом строительстве жилья, с акцентом на публичное размещение информации о застройщиках, бенефициарах, собственниках компаний, их аффилированности с другими организациями, объемах реализации жилья, ценах, затратах, поставщиках материалов и услуг;

    - разграничения ответственности между участниками долевого строительства, исключение практики создания компаний «однодневок» (под объект) и ухода от ответственности материнскими компаниями (крупные застройщики, холдинги);

    - реализация государственного контроля за порядком привлечения средств дольщиков и целевым их использованием;

    - исключение строительства жилых и нежилых объектов из перечня деятельности на территории специальных экономических зон;

    - отмена внеконкурсного порядка предоставления земельных участков и размещения государственных закупок строительных услуг;

    - ограничение объемов строительных работ, финансируемых дольщиками и передаваемых на субподряд.

    Автор:

    Серик Сабеков

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