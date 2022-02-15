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В Казахстане займутся демонополизацией строительного рынка

15 Февраля 2022 13:11
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В Казахстане займутся демонополизацией строительного рынка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане займутся демонополизацией строительного рынка. Об этом заявил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Все сказанное будет являться работой Агентства во исполнение поручения Главы государства по демонополизации строительного рынка, по итогам которого будет разработан пакет комплексных мер с внесением соответствующих законодательных изменений», - сказал Серик Жумангарин.

Изменения коснутся:

- законодательства о долевом строительстве жилья, с акцентом на публичное размещение информации о застройщиках, бенефициарах, собственниках компаний, их аффилированности с другими организациями, объемах реализации жилья, ценах, затратах, поставщиках материалов и услуг;

- разграничения ответственности между участниками долевого строительства, исключение практики создания компаний «однодневок» (под объект) и ухода от ответственности материнскими компаниями (крупные застройщики, холдинги);

- реализация государственного контроля за порядком привлечения средств дольщиков и целевым их использованием;

- исключение строительства жилых и нежилых объектов из перечня деятельности на территории специальных экономических зон;

- отмена внеконкурсного порядка предоставления земельных участков и размещения государственных закупок строительных услуг;

- ограничение объемов строительных работ, финансируемых дольщиками и передаваемых на субподряд.


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#Строительство   #Другие государственные органы  
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Автор:

Серик Сабеков

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