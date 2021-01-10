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    В Казахстане завершилось голосование на выборах в Мажилис и маслихаты

    10 Января 2021, 21:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане завершилось голосование на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соответствие с границами часовых поясов на избирательных участках пяти регионов - Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангыстауской областях - голосование завершилось в 21:00 по времени Нур-Султана.

    Голосование в 12 регионах сегодня было окончено в 20:00 по времени столицы.

    Всего было открыто 10 060 избирательных участков, в том числе при представительствах страны в иностранных государствах 66 избирательных участков в 53 странах.

    Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями, по состоянию на 20 часов времени столицы 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 63,1 % от общего количества избирателей, включенных в списки.

    Отметим, в выборах приняли участие кандидаты от пяти политических партий: «Nur Otan», «Ак жол», Народная партия Казахстана (бывшая КНПК – «Коммунистическая народная партия Казахстана»), «Адал», «Ауыл».

    Для прохождения в Мажилис партии должны набрать не менее 7% от общего числа голосов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Выборы Другие государственные органы Общество Выборы-2021
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