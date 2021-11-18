В Казахстане завершили уборку зерновых и зернобобовых

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минсельхоз РК сообщил о завершении уборки зерновых и зернобобовых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, намолочено 16,4 млн тонн зерна, при средней урожайности 10,3 ц/га.

В первоначальном весе собрано 80,8 тыс. тонн гречихи, что 76 % больше уровня 2020 года. Также по итогам уборки ржи собрано на 43 % больше чем в прошлом году, на 22,6 % больше кукурузы на зерно, на 1,3 % - зернобобовых культур. Урожайность проса в первоначальном весе по сравнению с прошлым годом увеличена на 15 %, кукурузы – на 5 %.

Зерно нового урожая имеет высокие качественные показатели. Так, из общего объема сданной на лицензированные хлебоприемные предприятия мягкой пшеницы, к 1-3 классам отнесены 90,5 %, когда в 2020 году данный показатель составлял 81,2 %.

Наблюдается значительный рост доли пшеницы с высоким содержанием клейковины. В объеме пшеницы мягкой 3-класса доля высококачественной пшеницы HI-Pro, пользующей повышенным спросом на мировом рынке, составляет порядка 60 %.

В целом выращенного зерна достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка, а также для отгрузки определенных объемов на экспорт.

Вместе с этим, собрано 3,9 млн тонн картофеля, 4,9 млн тонн овощных культур, 2,8 млн тонн бахчевых культур.

Продолжается уборка масличных культур, убрано 3,0 млн га (96,6%) от их общей уборочной площади, намолочено 2,3 млн тонн.