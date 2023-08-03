В Казахстане завершен приём детей в первый класс

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Прием документов продолжался 4 месяца – с 1 апреля до 1 августа. За это время казахстанцы подали 377 681 заявление, в первый класс зачислено 339 880 учащихся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

70,7% детей выбрали обучение на государственном языке. Прием документов осуществлялся через электронное правительство еgov.kz и информационные системы местных исполнительных органов.

Высокие показатели по приему детей в 1 класс зафиксированы в Шымкенте (99,3%), Павлодарской (97,6%), Восточно-Казахстанской (96,6%) областях.