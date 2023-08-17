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    В Казахстане завершается срок представления декларации о доходах

    17 Августа 2023, 17:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заканчивается срок предоставления декларации о доходах. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента государственных доходов Минфина РК по городу Астане Канат Балтабеков на брифинге столичной Службы региональных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Декларация об активах и обязательствах предоставляется для фиксации накопленных активов и обязательств на момент вхождения в систему декларирования. Сведения о зарегистрированном в уполномоченных органах недвижимом имуществе и транспортных средствах отражать не нужно. Сдать отчетность в электронном виде граждане могут через «Кабинет налогоплательщика» на сайте cabinet.salyk.kz , портал «Электронного правительства», а также посредством мобильного приложения eSalyq Azamat до 15 сентября. На бумажном носителе срок предоставления до 15 июля», – сказал Канат Балтабеков.

    Спикер напомнил, что за непредставление декларации предусмотрена ответственность по статье 272 пункт 1 Кодекса об административных правонарушениях РК. Непредставление декларации в срок, установленный законодательными актами, влечет предупреждение. Согласно пункту 2 той же статьи Адмкодекса, это же деяние, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания влечет штраф в размере 15 МРП.

    В ходе брифинга Канат Балтабеков также сообщил, что с 1 января 2023 в Казахстане стартовал второй этап всеобщего декларирования – для работников государственных учреждений и квазигосударственного сектора, а также их супругов.

    Согласно Налоговому кодексу всеобщее декларирование в Казахстане введено с 1 января 2021 года и проходит в четыре этапа. На первом этапе отчетность предоставляли государственные служащие и приравненные к ним лица. С 2023 года начали подавать декларации у работников госучреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги. С 2024 года будут должны подавать декларации руководители и учредители юридических лиц, а также индивидуальные предприниматели и их супруги. С 2025 года должны будут подавать декларации остальные категории граждан.

    Напомним, в Астане декларацию об активах и обязательствах предоставили 80% физических лиц, обязанных декларировать доходы.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Экономика Общество
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