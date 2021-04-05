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    В Казахстане защита научных диссертаций будет проводиться онлайн

    5 Апреля 2021, 11:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане защита научных диссертаций будет проводиться в онлайн-формате. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагабетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нами предоставлена возможность проведения защит в онлайн- формате. Теперь это уже мировая практика. Напомню, что в период пандемии первыми осуществили перевод докторских защит на онлайн-формат Калифорнийский университет Беркли, Оксфорд, Кембридж, Гарвард, Национальный университет Сингапура и другие», - написал в Facebook Асхат Аймагамбетов.

    Министр напомнил, что в прошлом году в нормативных документах были закреплены основные принципы академической честности в вузах.

    «Уже третий год вузы с особым статусом самостоятельны в присуждении степени PhD и выдают дипломы собственного образца. Для повышения статуса своего диплома национальным вузам предоставлено право устанавливать более высокие требования к публикациям докторантов», - добавил Асхат Аймагамбетов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Наука МОН
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